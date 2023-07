Κόσμος

Τραμπ κατά CNN: Απορρίφθηκα αγωγή του πρώην Προέδρου για δυσφήμηση

Ο Τραμπ κατηγορούσε το CNN επειδή χρησιμοποιούσε την έκφραση «Το Μεγάλο Ψέμα» και ζητούσε αποζημίωση ύψους 475 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ομοσπονδιακός δικαστής της Φλόριντας απέρριψε σήμερα την αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ εναντίον του ειδησεογραφικού τηλεοπτικού δικτύου CNN και με την οποία ζητούσε αποζημίωση ύψους 475 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ κατηγορούσε το CNN επειδή χρησιμοποιούσε την έκφραση «Το Μεγάλο Ψέμα» για να αναφερθεί στους ισχυρισμούς του ότι ο Τζο Μπάιντεν του «έκλεψε» τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2020. Υποστήριζε ότι με αυτόν τον τρόπο το κανάλι επιχειρούσε να τον «κηλιδώσει» παραλληλίζοντάς τον με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον ναζισμό.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, ο δικαστής Ράαγκ Σίνγκαλ, ο οποίος είχε διοριστεί σε αυτήν τη θέση από τον ίδιο τον Τραμπ, απέρριψε την αγωγή κρίνοντας ότι οι δηλώσεις του CNN δεν ήταν δυσφημιστικές επειδή εξέφραζαν την άποψή του καναλιού.

«Η χρήση της έκφρασης "Το Μεγάλο Ψέμα" για την αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος εκ μέρους του Τραμπ δεν οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Τραμπ κηρύσσει τη γενοκτονία των Εβραίων ή οποιασδήποτε άλλης ομάδας ανθρώπων. Το δικαστήριο θεωρεί απεχθείς και αποκρουστικές τις ναζιστικές αναφορές στον πολιτικό διάλογο (από οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχονται). Όμως η κακή ρητορική δεν συνιστά δυσφήμιση όταν δεν περιέχει πραγματικά ψευδείς δηλώσεις», ανέφερε στο σκεπτικό του ο δικαστής.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, το «Μεγάλο Ψέμα» είναι μια άμεση αναφορά στην τακτική που χρησιμοποιούσε ο Αδόλφος Χίτλερ και η φράση αυτή περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Ο αγών μου».

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος διατηρούσε τεταμένες σχέσεις με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN και η εφημερίδα New York Times, τα οποία αποκαλούσε συστηματικά «fake news» (ψευδείς ειδήσεις).

