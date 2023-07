Κόσμος

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε επίσης ότι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός «κόμβου φυσικού αερίου» στην Τουρκία παραμένει ακόμη στην ατζέντα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει εκεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για πωλήσεις φυσικού αερίου και όχι χώρο αποθήκευσης, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν πρότεινε αυτήν την ιδέα στην Τουρκία πέρσι, καθώς η Μόσχα αναζητά άλλους διαδρόμους για τις εξαγωγές φυσικού αερίου, αφού οι ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν δραστικά τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία, σε απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία.

