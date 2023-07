Κόσμος

Φωτιές - Καναδάς: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση κατάσβεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καναδάς, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης επηρεάζεται πολύ πιο γρήγορα από την υπερθέρμανση του πλανήτη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ακραία καιρικά φαινόμενα

-

Ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στη Βρετανική Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρωθυπουργός αυτής της δυτικής επαρχίας του Καναδά. Πρόκειται για συμβασιούχο πυροσβέστη που επιχειρούσε κοντά στο Φορτ Σεντ Τζον, στο βορειοανατολικό τμήμα της επαρχίας.

Είναι το τέταρτο θύμα σε επιχείρηση πυρόσβεσης. Πριν από λίγες ημέρες, συνετρίβη ελικόπτερο που έκανε ρίψεις νερού για την κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην Αλμπέρτα, παρασύροντας στον θάνατο τον πιλότο.

«Είμαι συντετριμμένος αφότου πληροφορήθηκα πως χάσαμε ακόμη έναν πυροσβέστη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας Ντέιβιντ Έμπι, υπενθυμίζοντας την αυταπάρνηση με την οποία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν ζωές και περιουσίες.

Στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας υπάρχουν 368 ενεργά μέτωπα. Συνολικά, περισσότερες από 990 δασικές πυρκαγιές καταγράφονται σε όλον τον Καναδά, συμπεριλαμβανομένων 613 που μαίνονται εκτός ελέγχου. Πάνω από 120 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί φέτος στον Καναδά, πολύ περισσότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών.

Ο Καναδάς, που λόγω της γεωγραφικής του θέσης επηρεάζεται πολύ πιο γρήγορα από την υπερθέρμανση του πλανήτη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια ακραία καιρικά φαινόμενα, των οποίων η ένταση και η συχνότητα επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στη Γουατεμάλα

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια την Κυριακή