Σεισμός στη Γουατεμάλα

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανοικτά της Γουατεμάλα.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκετα τα ξημερώματα της Κυριακής στα ανοικτά των νότιων ακτών της Γουατεμάλας, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) και το ευρωμεσογειακό σεισμολογικό κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο εντοπίζεται 125 χιλιόμετρα νότια του Πουέρτο Σαν Χοσέ και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

