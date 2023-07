Κόσμος

Ολλανδία: Πυροβολισμοί σε φεστιβάλ στο Ρότερνταμ

Αιματηρό περιστατικό σε καρναβαλικό φεστιβάλ στο Ρότερνταμ. Τι μεταδίδουν τα ολλανδικά Μέσα.

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στη διάρκεια καρναβαλικού φεστιβάλ στο Ρότερνταμ, ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία.

Όπως μεταδίδει η ολλανδική ραδιοτηλεόραση (NOS), αστυνομικοί είδαν ένοπλο να πυροβολεί κάποιον και αντέδρασαν αστραπιαία, ανοίγοντας πυρ εναντίον του. Το θύμα της επίθεσης και ο ένοπλος διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Η ολλανδική αστυνομία ανέφερε ότι σε νοσοκομείο διακομίστηκε επίσης μια γυναίκα, η οποία ήταν παρούσα στο επεισόδιο και τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να γλιτώσει από τα πυρά.

