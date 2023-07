Οικονομία

ΟΑΣΑ: Κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους θα καταγράφουν παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λειτουργία του συστήματος που σκοπεύει να δώσει πίσω στα λεωφορεία το χώρο τους στις λεωφόρους.

-

Δώδεκα σύγχρονες ψηφιακές κάμερες αναμένεται να τοποθετηθούν το επόμενο διάστημα σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, για να βάλουν τάξη στις λεωφορειολωρίδες καταγράφοντας τις παραβάσεις οδηγών.

Οι εν λόγω κάμερες, εκτός της καταγραφής της παράβασης, θα μπορούν να εντοπίζουν και την παραβίαση του ορίου ταχύτητας με την κλήση να αποστέλλεται στα σπίτια των παραβατών.

Στο μέτρο αυτό οδήγησε το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στην πρωτεύουσα στοχεύοντας στην αποτελεσματική διαχείριση της κυκλοφορίας, την αναβάθμιση των υπηρεσιών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κατά συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών .

Ο ΟΑΣΑ βρίσκεται σε διαδικασία προμήθειας 12 νέων ψηφιακών καμερών παραβάσεων σε Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων, που θα συνοδεύονται και από ισάριθμους θαλάμους υποδοχής, σε συνέχεια υπογραφής σχετικής σύμβασης με εξειδικευμένη εταιρία του χώρου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 366.200 Euro(πλέον ΦΠΑ).

Για τη λειτουργία του συστήματος θα εγκατασταθούν δύο σταθμοί εργασίας σε αντίστοιχες Διευθύνσεις της Τροχαίας όπου θα γίνεται η επεξεργασία, η έκδοση και η αποστολή των βεβαιώσεων παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων.

Η βεβαίωση και καταγραφή των παραβάσεων θα γίνεται με ραντάρ και ταυτόχρονη φωτογράφηση των οχημάτων.

Οι δώδεκα θέσεις, στις οποίες θα τοποθετηθούν οι νέες ψηφιακές κάμερες επιλέχθηκαν σε συνεργασία με την Τροχαία, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν, δεδομένου ότι βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους. Σε όλες τις θέσεις υπάρχουν εγκατεστημένες προειδοποιητικές πινακίδες.

Συγκεκριμένα οι νέες κάμερες πρόκειται να εγκατασταθούν ως εξής:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: 5 κάμερες

Λεωφόρος Κηφισίας: 1 κάμερα

Λεωφόρος Μεσογείων: 3 κάμερες

Λεωφόρος Αλεξάνδρας: 3 κάμερες

Πώς θα δουλεύει το σύστημα

Ο ΟΑΣΑ θα παραδίδει στις Διευθύνσεις της Τροχαίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κρυπτογραφημένο υλικό που θα λαμβάνεται από τις νέες ψηφιακές κάμερες, έτσι ώστε τα αρμόδια όργανα να βεβαιώνουν και να αποστέλλουν τις παραβάσεις.

Το σύστημα ελέγχου ταχύτητας (ραντάρ - φωτογραφικής κάμερας) θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως τοποθετημένο σε στύλο-καμπίνα (θάλαμο) και θα ελέγχει την ταχύτητα όλων των διερχομένων οχημάτων. Το όχημα που παραβιάζει την Α.Λ.Λ. θα καταγράφεται και θα αποτυπώνεται στη φωτογραφία.

Επίσης, στη φωτογραφία θα εμφανίζεται:

ταχύτητα κίνησης,

το σημείο/λωρίδα της παράβασης,

η κατεύθυνση,

η ημερομηνία,

η ώρα καθώς επίσης και κάθε στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για την τεκμηρίωση της παράβασης.

Η παράβαση θα καταγράφεται σε φωτογραφία μέσω ειδικής έγχρωμης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαχωρισμού επιβατικών (Ι.Χ.) και φορτηγών.

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες του ΟΑΣΑ η χωροθέτηση Αποκλειστικών Λωρίδων Λεωφορείων (Α.Λ.Λ.). είναι ένα μέτρο που συμβάλλει στην καλύτερη και γρηγορότερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού.

Τα τελευταία χρόνια ο ΟΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και τις μέχρι σήμερα θετικές συνέπειες από τη λειτουργία των ΑΛΛ, ανέπτυξε ένα συνεκτικό δίκτυο Αποκλειστικών Λωρίδων Κυκλοφορίας ΜΜΜ, μήκους 50 περίπου χλμ. Ωστόσο όμως η ελλιπής αστυνόμευσή του στις περιόδους κανονικής κυκλοφορίας οδήγησε στην καθημερινή παραβίασή τους κυρίως από Ι.Χ.

Τα οφέλη από την λειτουργία των ΑΛΛ είναι

Αύξηση της ταχύτητας των ΜΜΜ σε 23 χλμ /ώρα

Βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς των ΜΜΜ με αποτέλεσμα να είναι περισσότερο ελκυστικά για το επιβατικό κοινό

Αύξηση της επιβατικής κίνησης των ΜΜΜ και μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων

Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων για τα ΜΜΜ

Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών

Ειδήσεις σήμερα:

Εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο: Η διάσωση από την ΕΜΑΚ (βίντεο)

Διαφθορά - Κολομβία: Συνελήφθη ο γιος του προέδρου Πέτρο

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και μελτέμια την Κυριακή