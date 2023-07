Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Ελβετία και Νορβηγία στις “16”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πήραν την πρόκριση οι δύο ομάδες. Όλοι οι αγώνες του Μουντιάλ Γυναικών στον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

-

Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου της Ελβετίας και της Νορβηγίας, προκρίθηκαν στην «φάση των 16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών, που διεξάγεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία.

Οι Ελβετίδες πήραν το «εισιτήριο» παρά την «λευκή ισοπαλία» με την Νέα Ζηλανδία, ενώ οι Νορβηγίδες, προκρίθηκαν μετά την εμφατική νίκη επί των Φιλιππίνων με 6-0.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εργατικό ατύχημα σε ξενοδοχείο: Η διάσωση από την ΕΜΑΚ (βίντεο)

ΟΑΣΑ: Κάμερες σε κεντρικές λεωφόρους θα καταγράφουν παραβάσεις σε λεωφορειολωρίδες

Η Μπρίτνεϊ Γκράινερ χάνει αγώνες για να αφιερωθεί στην ψυχική της υγεία