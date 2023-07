Υγεία - Περιβάλλον

Kρήτη: Καγκελόπορτα καταπλάκωσε 11χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού που τραυματίστηκε από καγκελόπορτα.

-

Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη όταν ένα παιδί τραυματίστηκε από καγκελόπορτα.

Πιο συγκεκριμένα, ένα 11χρονο αγόρι από την Πολωνία που έκανε τις διακοπές του με την οικογένειά του στα Χανιά, τραυματίστηκε το πρωί της Κυριακής στο πόδι.

Χωρίς να έχει διευκρινιστεί ακόμη το πώς, το μικρό παιδί τραυματίστηκε στο πόδι όταν έπεσε πάνω του καγκελόπορτα στην αυλή των διαμερισμάτων που διέμενε.

Αμεσως κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να μεταφερθεί το παιδί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι α’ βοήθειες.

Πηγή: parakritika.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καρκίνος: Πώς προστατεύεται ο οργανισμός από την άσκηση

Φυσικό αέριο - Πούτιν: Συζητάμε για τη δημιουργία κόμβου στην Τουρκία

Δορυφόρος: Οι ήχοι του έγιναν μουσική (βίντεο)