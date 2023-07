Αθλητικά

Formula 1 - GP Βελγίου: ασταμάτητος ο Φερστάπεν (εικόνες)

Ο Ολλανδός πιλότος έκανε το "ένα-δύο" στο Βελγικό Grand Prix.

Ο ηγέτης του πρωταθλήματος της Formula 1, Μαξ Φερστάπεν, πέτυχε μια συντριπτική όγδοη συνεχόμενη νίκη, μία λιγότερη από το ρεκόρ όλων των εποχών, με την Red Bull να κάνει το «ένα-δύο» στο βελγικό Γκραν Πρι, καθώς δεύτερος ήταν ο Σέρχιο Πέρες.

Η 13η συνεχής νίκη της Red Bull έφερε την ομάδα του παγκόσμιου πρωταθλητή πρώτη στην 73χρονη ιστορία του αθλήματος που κέρδισε τους πρώτους 12 αγώνες μιας σεζόν.

Ο Φερστάπεν, ο οποίος ξεκίνησε έκτος μετά από ποινή πέντε θέσεων, επέκτεινε το προβάδισμά του στο πρωτάθλημα έναντι του Πέρες στους 125 βαθμούς, αφού πήρε την καρό σημαία 22,3 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Μεξικανό.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος ξεκίνησε στην pole για τη Ferrari, ολοκλήρωσε το βάθρο, με τον Λιούις Χάμιλτον τέταρτο αλλά έχοντας εξασφαλίσει τον ταχύτερο γύρο για τη Mercedes.

