Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν ρίχνουν στην πυρά μουσικά όργανα!

Τι έχουν να...καταλογίσουν οι θρησκευτικοί αξιωματούχοι του νέου καθεστώτος, ενάντια στα όργανα της μουσικής

Το Υπουργείο Ηθών της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν έριξε στην πυρά μουσικά όργανα και άλλο ηχητικό εξοπλισμό μετά την κατάσχεσή τους το Σάββατο στην επαρχία Χεράτ, καθώς θεωρεί «ανήθικη» τη μουσική.

Η μουσική «οδηγεί σε ηθική εξαχρείωση και η αναπαραγωγή της εκμαυλίζει τους νέους», δήλωσε ο Αζίζ αρ Ραχμάν αλ Μουτζάχιρ, αξιωματούχος του Υπουργείου Προαγωγής της Αρετής και Αποτροπής της Έκλυσης των Ηθών στην επαρχία Χεράτ (δυτικά).

Αφότου ανακατέλαβε την εξουσία τη 15η Αυγούστου 2021, το καθεστώς των Ταλιμπάν δεν έχει πάψει να επιβάλλει νόμους για την εφαρμογή της εξαιρετικά αυστηρής εκδοχής του ισλάμ που εφαρμόζει το φονταμενταλιστικό κίνημα, ιδίως απαγορεύοντας την αναπαραγωγή μουσικής δημόσια.

Στην πυρά παραδόθηκαν μουσικά όργανα αξίας αρκετών εκατοντάδων δολαρίων που κατά πλειονότητα κατασχέθηκαν σε αίθουσες γάμων. Κιθάρα, αρμόνιο, δυο ακόμη έγχορδα κι ένα «ταμπλά» –είδος ταμπουριού–, όπως και ηχεία και ενισχυτές.

Στο στόχαστρο των ρυθμίσεων της de facto κυβέρνησης βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι γυναίκες.

Δεν επιτρέπεται πλέον να κυκλοφορούν δημόσια παρά μόνο αν έχουν εντελώς καλυμμένο το σώμα και το πρόσωπο.

Στις έφηβες και στις νέες απαγορεύτηκε η πρόσβαση στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα πάρκα, στα χαμάμ, στους χώρους άθλησης.

Την Τρίτη, χιλιάδες ινστιτούτα αισθητικής έκλεισαν σε όλη τη χώρα: οι αρχές θεωρούν πως εναντιώνονται στο Ισλάμ ή είναι πολύ ακριβά.

Αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στη χώρα οι Ταλιμπάν, πολλοί αφγανοί καλλιτέχνες, ιδίως μουσικοί, εγκατέλειψαν τη χώρα τους και ζήτησαν άσυλο σε κράτη της Δύσης.

