Αφγανιστάν: η... γραβάτα στο στόχαστρο των Ταλιμπάν

Τι επικαλούνται για να... "αφορίσουν" το δημοφιλές ανδρικό αξεσουάρ και να μειώσουν τη χρήση του μεταξύ των ανδρών Αφγανών.

Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, προτείνοντας να απαγορευτεί. Η γραβάτα που φορούν οι άνδρες συμβολίζει τον χριστιανικό σταυρό και δεν είναι συμβατή με τον ισλαμικό νόμο, υποστήριξε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των, προτείνοντας να απαγορευτεί.

«Κάποιες φορές, όταν πηγαίνω σε νοσοκομεία ή αλλού, ένας μουσουλμάνος Αφγανός γιατρός ή κάποιος μηχανικός φορούν γραβάτα», είπε ο Μοχάμαντ Χασίμ Σαχίντ Ουρόρ, ο επικεφαλής μιας υπηρεσίας αρμοδιότητα της οποίας είναι να «καθοδηγεί» τους ανθρώπους ώστε να τηρούν τις ισλαμικές αξίες.

Ο συμβολισμός της γραβάτας «είναι προφανής στο Ισλάμ», υποστήριξε, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κανάλι Tolo TV. «Τι είναι η γραβάτα; Είναι ο (χριστιανικός) σταυρός. Η σαρία (ο ισλαμικός νόμος) σας διατάζει να τον σπάτε και να τον αφαιρείτε», πρόσθεσε.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν επιβάλει κανέναν κανόνα για την ενδυμασία των ανδρών μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021. Οι γυναίκες, αντιθέτως, υποχρεώνονται να καλύπτονται από την κορυφή μέχρι τα νύχια όταν βγαίνουν από το σπίτι τους.

Τα ηγετικά στελέχη των Ταλιμπάν φορούν, σχεδόν όλοι, το «σαλβάρι Καμίζ», ένα φαρδύ παντελόνι με παραδοσιακή πουκαμίσα και γιλέκο, καθώς και τουρμπάνι στο κεφάλι. Τα δυτικά ρούχα σπανίζουν τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο σε ορισμένα επαγγέλματα οι άνδρες εξακολουθούν να φορούν πουκάμισο και γραβάτα.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις του Αφγανιστάν είχαν επίσης προσπαθήσει να επιβάλουν ενδυματολογικούς κανόνες στον πληθυσμό ή τουλάχιστον στους δημοσίους υπαλλήλους. Επί μια δεκαετία, κατά τη σοβιετική κατοχή μετά την εισβολή του 1979, οι δημόσιοι υπάλληλοι προτρέπονταν να φορούν δυτικά κοστούμια αντί για παραδοσιακά ενδύματα. Ο πρώην πρόεδρος Άσραφ Γάνι, που εγκατέλειψε τη χώρα όταν έφτασαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ το 2021, προτιμούσε το κοστούμι όταν βρισκόταν στο εξωτερικό και τα παραδοσιακά ρούχα εντός της χώρας του.