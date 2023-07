Πολιτική

Μηταράκης: Παραδέχομαι το λάθος μου

«Με τη στάση αυτή δόθηκε λάθος μήνυμα σε αυτούς που αγωνίζονταν στην πρώτη γραμμή», ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του.

Για λάθος κρίση να φύγει για διήμερο εν μέσω των φονικών πυρκαγιών στη χώρα, έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, στην πρώτη του ανάρτηση μετά την παραίτησή του.

«Με τη στάση αυτή δόθηκε λάθος μήνυμα σε αυτούς που αγωνίζονταν στην πρώτη γραμμή. Ανέλαβα λοιπόν την ευθύνη και παραιτήθηκα» ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση του, ευχαριστώντας παράλληλα τον πρωθυπουργό και ευχόμενος στον διάδοχό του καλή επιτυχία στο έργο του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νότη Μηταράκη:

Παρέδωσα καθήκοντα Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στον @joikonomou, στον οποίο εύχομαι ειλικρινά επιτυχία στο έργο του.

Αποτέλεσε για εμένα ιδιαίτερη τιμή, σε αυτή τη σύντομη θητεία να συνεργαστώ με το εξαίρετο δυναμικό της @hellenicpolice. Επιτέλεσαν εξαιρετικό έργο στη δύσκολη περίοδο των πυρκαγιών, στην ασφαλή εκκένωση περιοχών και στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Εμπιστεύτηκα την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, στηρίζοντας το έργο, τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις της.

Στην πολιτική μου διαδρομή προτάσσω το καθήκον, την αφοσίωση, την αποτελεσματικότητα. Δούλεψα σκληρά για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης την περίοδο 2020-23. Προσπάθησα με όραμα και σχέδιο να προχωρήσω σε σημαντικές αλλαγές στο @yptpgr.

Παραδέχομαι τη λάθος κρίση μου να βρεθώ για 2 μέρες εκτός Αθηνών, επισκεπτόμενος την οικογένεια μου, καθώς με τη στάση αυτή δόθηκε λάθος μήνυμα σε αυτούς που αγωνίζονταν στην πρώτη γραμμή. Ανέλαβα λοιπόν την ευθύνη και παραιτήθηκα.

Ευχαριστώ θερμά τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε σε τρεις διαφορετικούς ρόλους από το 2019, στα Υπουργεία Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Μετανάστευσης & Ασύλου και Προστασίας του Πολίτη.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι μεθοδικά στη Βουλή, στηρίζοντας το έργο της Κυβέρνησης, αφιερώνοντας ακόμα περισσότερο χρόνο στα ζητήματα της Χίου, της οποίας οι πολίτες με τίμησαν για άλλη μια φορά με την εμπιστοσύνη τους.

