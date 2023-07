Οικονομία

ΑΑΔΕ – Φοροδιαφυγή: Σαρωτικοί έλεγχοι στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια μόνο περίπτωση σε e-shop με ρούχα και παπούτσια, εντοπίστηκε φοροδιαφυγή 6 εκ. ευρώ. Για τη χρήση 2 ετών.

-

Φοροδιαφυγή ύψους 6 εκατ. ευρώ σε e-shop με ρούχα και παπούτσια από τη Θεσσαλονίκη, εντόπισαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, η επιχείρηση, που λειτουργεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ρούχων και παπουτσιών, το 2019 και το 2020 δεν είχε κόψει αποδείξεις συνολικής αξίας 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι ελεγκτές συνεχίζουν την έρευνα και στις επόμενες χρήσεις, ώστε να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν και σε αυτές παραβάσεις και να υπολογίσουν το συνολικό πρόστιμο.

Παράλληλα, από τους ελέγχους στο διαδίκτυο εντοπίστηκαν και άλλες πέντε περιπτώσεις:

E-shop πώλησης ρούχων με έδρα στις Σέρρες, δεν έκοψε το 2019 και το 2020 αποδείξεις συνολικής αξίας 420.000 ευρώ.

E-shop από τη Θεσσαλονίκη με προϊόντα τηλεπικοινωνιών, δεν έκοψε από το 2018 έως και το 2020 αποδείξεις 295.000 ευρώ.

Επιχείρηση από την Ημαθία, που πουλά μέσω διαδικτύου ανταλλακτικά και εξαρτήματα αυτοκινήτων, δεν εξέδωσε το 2020 αποδείξεις και τιμολόγια συνολικής αξίας 185.000 ευρώ.

Ηλεκτρονικό κατάστημα από την Αθήνα, που πουλά γυναικεία ρούχα, δεν εξέδωσε το 2020 και το 2021 αποδείξεις συνολικής αξίας 95.000 ευρώ.

Φυσικό πρόσωπο από την Αλεξανδρούπολη, είχε πουλήσει μέσω διαδικτύου το 2019 και το 2020, εμπορεύματα αξίας 62.000 ευρώ, χωρίς καν να έχει κάνει έναρξη επιχείρησης.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, τόσο στις υπόλοιπες χρήσεις και στα βιβλία αυτών των επιχειρήσεων, όσο και σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Χίο - Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες

Η Cardi B πέταξε το μικρόφωνό της σε γυναίκα που της έριξε αναψυκτικό (βίντεο)

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές