Η ταινία “Barbie” έσπασε το ρεκόρ εισπράξεων του “The Dark Knight”

Η ταινία "Barbie" έσπασε το ρεκόρ που διατηρούσε για 15 χρόνια το σίκουελ του Batman σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν «The Dark Knight».

Η ταινία «Barbie» κατέρριψε το ρεκόρ εισιτηρίων που είχε μέχρι τώρα η υπερπαραγωγή με υπερήρωες του 2008 του Κρίστοφερ Νόλαν, «The Dark Knight».

Η ταινία της Γκρέτα Γκέργουικ, βασισμένη στη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών Mattel άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους την περασμένη Παρασκευή. Έκανε πρεμιέρα την ίδια μέρα με τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν «Oppenheimer» με τις δύο νέες κυκλοφορίες να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς και να αναφέρονται ως «Barbenheimer».

Σύμφωνα με το Variety, πέντε μέρες μετά την έναρξη προβολής της «Barbie» οι εισπράξεις της ταινίας με πρωταγωνιστές τη Μάργκο Ρόμπι ως τη διάσημη κούκλα και τον Ράιαν Γκόσλινγκ στον ρόλο του Κεν ήταν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια.

Επίσης τη Δευτέρα μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της είχε εισπράξεις 26 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Το ποσό είναι το υψηλότερο για ταινία που κυκλοφορεί από τη Warner Bros. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε και διατήρησε για 15 χρόνια το σίκουελ του Batman σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν «The Dark Knight», το οποίο είχε καταγράψει εισπράξεις 24,6 εκατομμύρια δολάρια.

Η Barbie έχει ήδη αποδειχθεί τεράστια οικονομική επιτυχία για τη Warner Bros.

Πριν από την «Barbie», το καλύτερο άνοιγμα Σαββατοκύριακου στις ΗΠΑ είχε η ταινία «The Super Mario Bros. Movie» με 146,3 εκ. δολάρια.

