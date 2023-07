Πολιτική

Ένοπλες Δυνάμεις - ΥΠΕΘΑ: Διευρυμένες επιθεωρήσεις ασφαλείας και πυρασφάλειας σε όλες τις μονάδες

Τη συνέχιση -από αύριο- των διευρυμένων επιθεωρήσεων Ασφαλείας και Πυρασφαλείας σε υπηρεσίες, μονάδες και συγκροτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, για τη βελτίωση και επαύξηση των υφιστάμενων μέτρων, όπου και εφόσον απαιτηθεί, υπό τις κατευθύνσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το έργο θα εκτελεστεί από τις Γενικές Επιθεωρήσεις των Γενικών Επιτελείων, μέσω συγκρότησης εξειδικευμένων επιτροπών κατά Κλάδο, οι οποίες θα υποβάλλουν συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις για τον κάθε επιθεωρούμενο χώρο στο ΓΕΕΘΑ.

Επικεφαλής των ανωτέρω επί μέρους επιτροπών τίθενται οι Γενικοί Επιθεωρητές Στρατού, Ναυτικού και ΓΕΑ και τα αποτελέσματα θα υποβληθούν ιεραρχικά στο ΓΕΕΘΑ.

