ΗΠΑ - Νιου Τζέρσεϊ: Ο ουρανός γέμισε πολύχρωμα αερόστατα (βίντεο)

Στη διάρκεια του φεστιβάλ που πραγματοποιηθήκε από τις 28 έως τις 30 Ιουλίου τα αερόστατα απογειώνονται από το αεροδρόμιο Solberg στο Ρέντινγκτον.

Γέμισε ο ουρανός πολύχρωμα μπαλόνια στο Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ξεκινά το 40ο ετήσιο Φεστιβάλ Λοταρίας για αερόστατο.

