Υγεία - Περιβάλλον

Κόρινθος: στο νοσοκομείο παιδί από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους λόγω του τσιμπήματος.

-

Στο νοσοκομείο Κορίνθου μεταφέρθηκε 9χρονος που δέχτηκε τσίμπημα στο πόδι απο θαλάσσια ανεμώνη στο Καλαμάκι Κορινθίας

Με αφόρητους πόνους βγήκε από τη θάλασσα 9χρονο αγοράκι, από τσίμπημα θαλάσσιας ανεμώνης στη θαλάσσια περιοχή του Καλαμακίου.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κορίνθου για να λάβει την ανάλογη θεραπεία και, στη συνέχεια, επέστρεψε σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στην ίδια περιοχή.

Όσο όμορφη είναι, άλλο τόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί αν κάποιος βρεθεί πιο κοντά της από το επιτρεπτό όριο.

Η θαλάσσια ανεμώνη είναι ο νούμερο ένα εχθρός των καλοκαιρινών σας διακοπών καθώς ένα τσίμπημά της σας στέλνει στο νοσοκομείο και σας αναγκάζει σε χορήγηση ενέσιμης κορτιζόνης.

Πηγή: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα

Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήγει η προθεσμία

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε τέσσερις περιφέρειες