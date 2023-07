Κοινωνία

Φωτιά στη Νέα Μάκρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν επίγειες δυνάμεις. Πώς ξέσπασε η φωτιά

-

(εικόνα αρχείου)

Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα

Ρύθμιση 120 δόσεων: Λήγει η προθεσμία

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς πήρε τα “γαλάζιο” χρίσμα

Φωτιές: Πολύ υψηλός κίνδυνος τη Δευτέρα σε τέσσερις περιφέρειες