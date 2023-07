Κοινωνία

Τροχαίο - Κατερίνη: Τι έδειξε η νεκροψία για την 38χρονη μητέρα

Η άτυχη γυναίκα, δεν μπορούσε να βγει από το φλεγόμενο όχημα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της 38χρονης μητέρας από την Κατερίνη, η οποία το απόγευμα του Σαββάτου κάηκε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό της μετά από φωτιά που ξέσπασε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του odelalis.gr, το όχημα το οποίο οδηγούσε η άτυχη γυναίκα σε δρόμο της πόλης ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε κάδο απορριμμάτων, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά.

Ιατροδικαστικές πηγές αναφέρουν πως η αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας είναι η «ολική απανθράκωση» μετά τη φωτιά που προκλήθηκε στο όχημα.

Κατά πληροφορίες η 38χρονη εισέπνευσε καπνό και έτσι έχασε τις αισθήσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει και να βρει τραγικό θάνατο.

