Κύπρος: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο (εικόνες)

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δώρισε στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, μια εικόνα του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε σήμερα στην Κύπρο για επίσημη επίσκεψη, είχε το μεσημέρι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, Γεώργιος.

Σε δηλώσεις του μετά την κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Κ. Μητσοτάκη, ο Κύπρου Γεώργιος δήλωσε ότι ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την επίσκεψή του στην Αρχιεπισκοπή και όπως ανέφερε «του μετέφερα την προσδοκία ολόκληρου του Ελληνισμού της Κύπρου ότι η Ελλάδα θα σταθεί δίπλα μας στον δύσκολο αγώνα για απελευθέρωση που κάνουμε».

Σημείωσε ότι η απάντηση ήταν ότι «δεν υπήρχε δυνατότητα να ήταν διαφορετική η στάση της Ελλάδος», ευχαριστώντας τον κ. Μητσοτάκη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου δώρισε στον πρωθυπουργό της Ελλάδας, μια εικόνα του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, Αποστόλου Βαρνάβα.

