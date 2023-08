Κόσμος

Αίγυπτος: Κρατούμενοι άρπαξαν όπλα και σκότωσαν αστυνομικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σώματα ασφαλείας της Αιγύπτου προσπαθούν να καταπνίξουν εξέγερση τζιχαντιστών στο βόρειο Σινά.

-

Τουλάχιστον τέσσερα στελέχη των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μέσα σε εγκατάσταση της αστυνομίας στην πόλη Ελ Αρίς, στη χερσόνησο του Σινά, δήλωσαν χθες Δευτέρα δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στα σώματα ασφαλείας της Αιγύπτου.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν προχθές Κυριακή, όταν κρατούμενοι άρπαξαν όπλα στην εγκατάσταση της ασφάλειας στην Ελ Αρίς, στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου, κι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς, εξήγησαν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας, διευκρίνισαν. Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Το Ρόιτερς ζήτησε σχόλιο από το υπουργείο Εσωτερικών για τις πληροφορίες αυτές. Δεν έλαβε απάντηση. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα καμιά επίσημη ανακοίνωση για το επεισόδιο.

Τα σώματα ασφαλείας της Αιγύπτου προσπαθούν να καταπνίξουν εξέγερση τζιχαντιστών στο βόρειο Σινά, περιοχή όπου η πρόσβαση σε δημοσιογράφους είναι απαγορευμένη, για χρόνια. Στην περιοχή είναι ανεπτυγμένες ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας. Ωστόσο οι σποραδικές επιθέσεις συνεχίζονται.

Το τελευταίο διάστημα, ανακτήθηκε ο έλεγχος παραθαλάσσιων περιοχών, από τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας ως το βόρειο άκρο της Διώρυγας του Σουέζ.

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τρίτη

Ρωσία: Drones από την Ουκρανία επιτέθηκαν στη Μόσχα (εικόνες)

Καιρός: ζέστη και συννεφιά την Τρίτη