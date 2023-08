Κόσμος

Αυστραλία: παιδοβιαστής εργαζόμενος σε... παιδικό σταθμό!

Σοκάρουν τα στοιχεία για τον αριθμό των εγκλημάτων για τα οποία κατηγορείται, και για το πλήθος των άτυχων θυμάτων του

-

Αυστραλός πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς διώκεται για σεξουαλικές επιθέσεις με θύματα 91 κορίτσια και νήπια, στο πλαίσιο αυτής που η αστυνομία χαρακτήρισε σήμερα μια από τις «πιο φρικτές» υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε δέκα διαφορετικούς παιδικούς σταθμούς από το 2007 ως το 2022. Είχαν αποκλειστικά στόχο «κορίτσια προεφηβικής ηλικίας», σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μικρότερο θύμα ήταν ηλικίας ενός έτους.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίζεται δικογραφία για 1.623 εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 136 βιασμών και 110 σεξουαλικών επαφών με παιδιά ηλικίας μικρότερης των δέκα ετών, πάντα κατά τις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν αφού βρήκαν στο λεγόμενο dark web («σκοτεινό ιστό»), παιδοπορνογραφικό περιεχόμενο με το φόντο να επιτρέπει να συναχθεί πως είχε γυριστεί σε παιδικό σταθμό της Μπρίσμπεϊν, της πολυπληθέστερης πόλης της δυτικής πολιτείας Κουίνσλαντ.

Στο κινητό του τηλέφωνο και στον υπολογιστή του βρέθηκαν πάνω από 4.000 φωτογραφίες που χαρακτηρίζονται τεκμήρια, με τους αστυνομικούς μόλις τότε να συνειδητοποιούν το εύρος και τη βαρύτητα των «αποτρόπαιων» πράξεων του πρώην εργαζόμενου σε παιδικούς σταθμούς.

Από τα 91 θύματα, τα 87 είναι πολίτες Αυστραλίας. Η αστυνομία θεωρεί πως άλλα τέσσερα υπέστησαν κακοποίηση την περίοδο 2013-2014, όταν εργάστηκε για βραχύ χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανέφερε πως συνεργάζεται με διεθνείς υπηρεσίες για να εντοπιστούν τα θύματα. Δεν έχει αποκαλύψει για ποια χώρα ή ποιες χώρες πρόκειται.

Η Τζαστίν Γκο, η υπαρχηγός της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Αυστραλίας, τόνισε πως «δεν μπορώ να προσφέρω και πολλή παρηγοριά στους γονείς και στα παιδιά που αναγνωρίστηκαν», υπογραμμίζοντας πως είναι «στιγμή δοκιμασίας για τις οικογένειες, για τους ενασχολούμενους (με τα παιδιά), για την κοινότητα γενικά».

Ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ο Μάικλ Φιτζέραλντ, δήλωσε πως πρόκειται για μια από τις χειρότερες υποθέσεις αυτής της φύσης που έχει δει στη ζωή του. Χαρακτήρισε «αδιανόητα» όσα διέπραξε ο 45χρονος.

Αν και δεν μπορεί κανείς να «σοκάρεται» έπειτα από πολυετή υπηρεσία στην αστυνομία, πρόσθεσε, «αυτή είναι φρικτή υπόθεση».

Περίπου 35 ερευνητές των πολιτειών Κουίνσλαντ και της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέλαβαν να χειριστούν την έρευνα. Επισήμαναν πως ο άνδρας κατάφερνε πάντα να περνά με επιτυχία τους αυστηρούς ελέγχους του ιστορικού όσων προσλαμβάνονται σε παιδικούς σταθμούς στην Αυστραλία.

Αναμένεται να προσαχθεί ενώπιον δικαστή της Κουίνσλαντ την 21η Αυγούστου. Αφού ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία εκεί, θα εκδοθεί στη Νέα Νότια Ουαλία, προκειμένου να λογοδοτήσει για τις υπόλοιπες κατηγορίες σε βάρος του.

