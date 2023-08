Πολιτική

ΝΔ: Τα “γαλάζια” χρίσματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά

Οι εκλεκτοί του κυβερνώντος κόμματος για τους 3 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

Δεν έκρυβε εκπλήξεις η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, για τα πρόσωπα που θα στηρίξει στους 3 μεγαλύτερους δήμους της χώρας.

«Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τις υποψηφιότητες του Κώστα Μπακογιάννη για τον Δήμο Αθηναίων, του Κωνσταντίνου Ζέρβα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης και του Γιάννη Μώραλη για τον Δήμο Πειραιά», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

