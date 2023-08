Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Στις “16” ΗΠΑ και Ολλανδία (εικόνες)

Οι ΗΠΑ λίγο έλειψε να πέσουν θύμα έκπληξης, την ώρα που η Ολλανδία συνέτριβε το Βιετνάμ.

Οι εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ και της Ολλανδίας, προκρίθηκαν στις «16» του Μουντιάλ 2023, που διεξάγεται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας.

Οι Αμερικανίδες παραχώρησαν «λευκή» ισοπαλία στην Πορτογαλία, που λίγο έλειψε να κάνει την έκπληξη, καθώς στις καθυστερήσεις του αγώνα είχε δοκάρι.

Όσον αφορά στις «οράνιε», συνέτριψαν με 7-0 το Βιετνάμ και πήραν την πρώτη θέση στον Ε` όμιλο, αφήνοντας τις ΗΠΑ στην δεύτερη -αλλά προνομιούχο- θέση.

