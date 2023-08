Life

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιστρέφει: Αυστραλία, θα ροκάρουμε!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 81χρονος σταρ των Μπιτλς επιστρέφει με νέα περιοδεία.

-

Ο 81χρονος Πολ ΜακΚάρτνεϊ (Paul McCartney) ανακοίνωσε ότι ξεκινά περιοδεία στην Αυστραλία.

Η πρώτη στάση θα είναι στις 18 Οκτωβρίου, στο «Entertainment Centre» στην Αδελαΐδα εκεί όπου το 1964, 350.000 θαυμαστές των θρυλικών Beatles κατέκλυσαν τους δρόμους για να τους καλωσορίσουν για πρώτη φορά.

Θα συνεχίσει στις 21 Οκτωβρίου στην Μελβούρνη και συγκεκριμένα στο «Στάδιο Ντόκλαντς», στο «Νιούκασλ Ιντερνάσιοναλ Σπορτς Σέντερ» στις 24 και στο «Allianz Stadium» του Σίδνεϊ στις 27 Οκτωβρίου. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί με μια εμφάνιση του κορυφαίου τραγουδιστή στο Μπρίσμπεϊν την 1η Νοεμβρίου πριν προχωρήσει στο «Heritage Bank Stadium» στη Χρυσή Ακτή στις 4 Νοεμβρίου.

«Έχω τόσες πολλές εκπληκτικές αναμνήσεις από την Αυστραλία όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε το πρώην «σκαθάρι» μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

«Το τελευταίο μας ταξίδι ήταν υπέροχο. Περάσαμε απίστευτα. Κάθε συναυλία ήταν ένα πάρτι, οπότε ξέρουμε ότι και αυτή θα είναι απίστευτα ξεχωριστή. Αυστραλία, θα ροκάρουμε! Ανυπομονώ να σας δω», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη επίσκεψη του τραγουδιστή στην Αυστραλία από το 2017.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά από απόπειρα ληστείας τράπεζας

Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο γεμάτο επιβάτες έπιασε φωτιά εν κινήσει

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα