Τουρκία - Σμύρνη: Ένοπλη επίθεση στο σουηδικό προξενείο

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά μία υπάλληλος, σύμφωνα με το Habertürk.

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο σουηδικό- νορβηγικό προξενείο στη Σμύρνη και συγκεκριμένα στην Πούντα (Alsancak).

Η ένοπλη επίθεση έγινε εναντίον της χώρας που συζητείται περισσότερο στην Τουρκία το τελευταίο διάστημα.

Ο δράστης είναι συριακής καταγωγής λένε οι πρώτες πληροφορίες και από την επίθεση τραυματίστηκε βαριά να εργαζόμενη Τουρκάλα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου

Η νομαρχία εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωσή αναφέροντας ότι η επίθεση πραγματοποοιήθηκε στις 12.45 το μεσημέρι και ο δράστης συνελήφθη

Δεν είναι γνωστή ακόμη η αιτία της επίθεσης

Ωστόσο τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όλων είναι η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

