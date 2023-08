Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο

Επίθεση με drones εξαπέλυσαν οι Ρώσοι και στην Οδησσό. Πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις του λιμανιού και σε βιομηχανικές υποδομές.

Εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν για να καταρρίψουν ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, τον Βιτάλι Κλίτσκο, και αξιωματικούς του ουκρανικού στρατού.

Ο κ. Κλίτσκο ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες κατέπεσαν συντρίμμια UAVs στην κεντρική συνοικία Σολομιάνσκι και πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται ήδη επιτόπου.

Επίθεση ρωσικών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών-καμικάζι σε λιμενικές υποδομές προκάλεσαν ζημιές ενώ αναφέρθηκαν επίσης πυρκαγιές στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Κίπερ.

«Λόγω της επίθεσης εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε εγκαταστάσεις του λιμανιού και βιομηχανικές υποδομές της περιφέρειας», ανέφερε ο κ. Κίπερ μέσω Telegram, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο.

