Αγκίστρι: Συγκλονίζει η μητέρα της 20χρονης Δέσποινας που σκοτώθηκε με ηλεκτρικό ποδήλατο

«Είμαι πολύ φοβισμένη για το αν θα μπορέσω να αντέξω περισσότερες λεπτομέρειες του συμβάντος» είπε η μητέρα της

Συγκλονισμένη είναι η μητέρα της 20χρονης Δέσποινας που σκοτώθηκε στο Αγκίστρι όταν το ηλεκτρικό της ποδήλατο προσέκρουσε σε βράχο.

Η μητέρα της είπε πως «ήταν σε μια καλή στιγμή, χαρούμενη γιατί πραγματοποίησε τα όνειρα της, μπήκε στις σπουδές της, έκανε τις πρώτες της διακοπές φέτος, ήταν πολύ χαρούμενη στιγμή δηλαδή για να τελειώσει έτσι».

«Το παιδί μου ήταν 20 χρονών φοιτήτρια στο παιδαγωγικό, δεν ξέρω ούτε αν έχει ξανακάνει χρήση, ούτε αν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό πατίνι. Σε κάποια στιγμή βρέθηκε κάτι, εμπόδιο ή στραβοτιμονιά και έπεσε σε μια κοφτερή πέτρα, κάπου αλλού μου είπαν ότι ήταν βραχάκι, βράχος δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο Action24

«Είμαι πολύ φοβισμένη για το αν θα μπορέσω να αντέξω περισσότερες λεπτομέρειες του συμβάντος», πρόσθεσε.

Η 20χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο ιατρείο του νησιού και στις 17:25 την παρέλαβε σκάφος του λιμενικού για να την μεταφέρει στον Πειραιά και από εκεί στο Αττικό, όπου στις 19:20 κατέληξε. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το ηλεκτρικό ποδήλατο στο Αγκίστρι, ενώ ενημερώθηκε δικαστικός πραγματογνώμων για το δυστύχημα.

Η Ομάδα Αμεσης Επέμβασης Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε ψήφισμα για τον αδόκητο θάνατο της Δέσποινας Παιδοπούλου, στο οποίο αναφέρει:

«Εμείς όλοι, τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Άμεσης Επέμβασης Πολιτικής Προστασίας Αγριάς, πενθούμε μαζί με τους αγαπημένους Απόστολο και Σοφία, που έχασαν την κορούλα της Δέσποινα. Δεν ξέρουμε με ποια λόγια να παρηγορήσουμε τους γονείς.

Ξέρουμε μόνο πως όταν ανοίξει η Ωραία Πύλη και ο ιερέας ψάλει τη Νεκρώσιμη Ακολουθία, η πιστή καρδιά τους θα πάρει ανάσα, τόσο δυνατή που μόνο όποιος την έχει ζήσει την καταλαβαίνει. Το Δ.Σ. και τα μέλη της Ομάδας εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη του για τον πρόωρο θάνατο της κόρης, του επί πολλά έτη μέλους της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης.

Συμπαραστεκόμενοι στο βαρύ του πένθος, εύχονται δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και την οικογένειά του για να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη απώλεια.

Ψηφίζει:

- Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.

- Να παραστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και τα μέλη της Εθελοντικής Ομάδος στην εξόδιο ακολουθία.

- Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα».

πηγή εικόνας: magnesianews.gr

