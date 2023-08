Οικονομία

Κεφαλογιάννη για Ρόδο: Οι δράσεις για την επανεκκίνηση του Τουρισμού στο νησί

Πότε θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» και πόσο θα διαρκέσει. Πρόγραμμα «Κοινωνικού Τουρισμού» για τη Ρόδο.

Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στη προσπάθεια επανεκκίνησης του Τουρισμού στη Ρόδο, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το νησί.

Αρχικά αυτό έγινε με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος σε συνέντευξη του σε βρετανικό ραδιόφωνο, δεσμεύθηκε ότι η χώρα μας θα προσφέρει μια εβδομάδα δωρεάν διακοπών στους Βρετανούς τουρίστες οι οποίοι είχαν πρόβλημα με τη διαμονή τους στη Ρόδο κατά την περίοδο των φωτιών.

Η κυρία Κεφαλογιάννη είπε στη συνέχεια ότι η Κυβέρνηση ενεργοποίησε από την πρώτη στιγμή το μηχανισμό αρωγής για τους επιχειρηματίες και τους πολίτες που επλήγησαν από τις φωτιές στο νησί, ενώ παράλληλα ενισχύει την διαφημιστική καμπάνια για το νησί.

Η κυρία Κεφαλογιάννη εστίασε και στο γεγονός ότι έχει προβληθεί και το θετικό αφήγημα από τις φωτιές στη Ρόδο, καθώς ο κρατικός μηχανισμός αντέδρασε άμεσα και εκκένωσε τις περιοχές που κινδύνευαν, αλλά και οι κάτοικοι του νησιού έδειξαν στους τουρίστες την ελληνική φιλοξενία σε όλο της το μεγαλείο.

Επίσης δεσμεύθηκε ότι με θα υπάρξει ενίσχυση του τουρισμού στη Ρόδο, μέσα από προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, ανάλογα με αυτά που υπήρξαν για άλλες πληγείσες περιοχές στο πρόσφατο παρελθόν, όπως για παράδειγμα την Εύβοια. Το πρόγραμμα αυτό επεξεργάζεται ήδη το Υπουργείο Εργασίας, καθώς είναι στη δικαιοδοσία του.

Τέλος, η Υπουργού Τουρισμού, ανέφερε ότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» που είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου της, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023 και θα έχει χρονική διάρκεια ένα έτος.

