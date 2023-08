Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας: Ο θερμότερος Ιούλιος για κεντρική και νότια Ελλάδα από το 2010

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,9°C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τον φετινό Ιούλιο η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019, σύμφωνα με το δίκτυο 52 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που λειτουργούν ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα.

Για τις περισσότερες περιοχές ήταν ο θερμότερος Ιούλιος την τελευταία 14ετία. Στην Κρήτη καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας, με τις τιμές να κυμαίνονται περίπου 2.8 °C πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι μεγαλύτερες θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν μεταξύ 13-27 Ιουλίου με μέγιστες τιμές θετικής απόκλισης άνω των 10 °C.

Για τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, την Κρήτη, και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος από το 2010. Για τη Βόρεια Ελλάδα και την Ήπειρο, ήταν ο δεύτερος πιο θερμός μήνας τα τελευταία 14 χρόνια.

Στην Αθήνα, η μέση μηνιαία τιμή απόκλισης της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν +1,9°C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να είναι θερμότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη, 18 ημέρες του μήνα ήταν θερμότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019, όπου η μέση μέγιστη θερμοκρασία του μήνα κυμάνθηκε 0,7?C πάνω από τα κανονικά επίπεδα. Στη Λιβαδειά παρατηρήθηκαν οι περισσότερες ημέρες με θετική απόκλιση θερμοκρασίας (30 ημέρες) και ακολουθούν η Αμφίκλεια και το Ρέθυμνο με 29 ημέρες.

