Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρά - Κολύμβησης: Χρυσός ο Τσαπατάκης (βίντεο)

Δεύτερο συνεχόμενο χρυσό για τον Τσαπατάκη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης. Έχασε το χάλκινο ο Κωστάκης μετά από ένσταση.

Ο Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο SB4, στο 11ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης που διεξάγεται στο Μάντσεστερ, που ήταν το δεύτερο συνεχόμενο που κερδίζει στην διοργάνωση.

Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης επανέλαβε την περυσινή του επιτυχία στη Μαδέιρα, καθώς τερμάτισε πρώτος με χρόνο 1:39.53, και αν και γύρισε δεύτερος στο πρώτο 50άρι, κατάφερε και με δυνατό φίνις κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο, για την ελληνική αποστολή που ήδη μετράει δύο μετάλλια-και ένα χάλκινο με τον Γιάννη Κωστάκη στα 50μ. πρόσθιο SB2, που κατέκτησε λίγο νωρίτερα.

Ο Τσαπατάκης είχε προκριθεί από τα πρωινά προκριματικά με τον καλύτερο χρόνο 1:36.51 και κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Ουκρανός Ντράπκιν με 1:40.83 και το χάλκινο ο Νίκολας Ριβέρο, από την Αργεντινή, που τερμάτισε σε 1:46.08.

