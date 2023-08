Νίγηρας: Το ΥΠΕΞ καταδικάζει το πραξικόπημα

Κόσμος

Με ανησυχία και ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Νίγηρα το υπουργείο Εξωτερικών.

Με ανακοίνωσή του, καταδικάζει τις αυθαίρετες συλλήψεις αξιωματούχων, πολιτικών και μελών της κυβέρνησης και κάθε απόπειρα κατάληψης της εξουσίας με τη βία, η οποία οδηγεί στην ανατροπή της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης και απειλεί τη σταθερότητα στην περιοχή του Σαχέλ.

Μάλιστα, υπογραμμίζει πως θα πρέπει το συντομότερο να αποκατασταθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και η συνταγματική τάξη.

Σημειώνεται πως η περιοχή του Σαχέλ αποτελεί μία βασική αφετηρία παράτυπης μετανάστευσης από την Αφρική στην Ευρώπη μέσω της θάλασσας της Μεσογείου. Αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο γεωπολιτικές, όπως η διασπορά όπλων με την εμφύλια διαμάχη στη Λιβύη, η τρομοκρατία, ο ανταγωνισμός ισχυρών παικτών στην περιοχή όσο και περιβαλλοντικές, όπως η ερημοποίηση και η κλιματική αλλαγή, με την επισιτιστική της διάσταση.

Περαιτέρω, επισημαίνεται πως η κατάσταση στον, φαινομενικά, μακρινό Νίγηρα αφορά και την Ελλάδα. Η χώρα μας έχει εκφράσει τη βούληση ενίσχυσης των σχέσεων με τις χώρες της περιοχής του Σαχέλ και το Νίγηρα, κράτος με βαρύνοντα ρόλο στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή.

Ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η Ελλάδα στις εξελίξεις και στη σταθερότητα της περιοχής είναι ότι από το 2021 έχει ορίσει τον Έλληνα πρέσβη στη Σενεγάλη ως ειδικό απεσταλμένο της Ελλάδας για την περιοχή του Σαχέλ.

