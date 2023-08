Κοινωνία

Απόπειρα ληστείας - Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 18χρονος

Ο 18χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με την απειλή πιστολιού αποπειράθηκε να προβεί σε ληστεία

Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) πρώτες πρωινές ώρες χθες (1/8) στην Αγία Παρασκευή, 18χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 18χρονος έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με την απειλή πιστολιού αποπειράθηκε να προβεί σε ληστεία σε περίπτερο στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Περιπολούντες αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αντιλήφθηκαν το περιστατικό και παρά την προσπάθεια του δράστη να διαφύγει, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το ανωτέρω πιστόλι, τύπου ρέπλικα.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αγίας Παρασκευής, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

