Κογκρέσο: Νέες αμερικανικές βάσεις στα ελληνικά νησιά

Τι προβλέπει η τροπολογία υπέρ της δημιουργίας αμερικανικών βάσεων στα ελληνικά νησιά που ψήφισε το Κογκρέσο.

Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά, προβλέπει τροπολογία που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό (NDAA).

Ειδικότερα, η τροπολογία ζητά από τον υπουργό 'Αμυνας και τον υπουργό Εξωτερικών να υποβάλουν από κοινού στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου έκθεση για την σχέση ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας.

Η Γερουσία έχει ήδη υπερψηφίσει το δικό της νομοσχέδιο και πλέον τα δύο νομοθετικά σώματα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου το οποίο θα σταλεί στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Η τροπολογία της Βουλής προβλέπει ότι η έκθεση θα πρέπει να έχει κατατεθεί εντός δύο μηνών από την υπογραφή του τελικού νομοσχεδίου (NDAA), περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Ανάλυση της δυνατότητας για πρόσθετες βάσεις ή διευρυμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, ιδιαίτερα στα ελληνικά νησιά.

Περιγραφή των δικαιωμάτων των βάσεων (basing rights) που παραχωρήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει της επικαιροποιημένης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας (MDCA) που υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου 2023.

Περιγραφή των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων των ΗΠΑ στις βάσεις που περιλαμβάνονται στην MDCA.

Αξιολόγηση του καθεστώτος της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου περί 'Αμυνας και Διακοινοβουλευτικής Εταιρικής Σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας του 2021(U.S.-Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act).

Ο όρος «κατάλληλες επιτροπές του Κογκρέσου» αναφέρεται:

στις Επιτροπές 'Αμυνας του Κογκρέσου.

στις Επιτροπές Πιστώσεων του Κογκρέσου.

στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας και η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.