“Κίνημα της πετσέτας” - Χατζηδάκης: Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν για τις παραλίες

Απόφασή μας είναι να τηρηθεί η νομιμότητα στις παραχωρημένες από το Δημόσιο παραλίες και να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Κάθε παραβίαση της νομιμότητας θα μας βρει απέναντι διαμηνύει ο ΥΠΟΙΚ.

«Απόφασή μας είναι να τηρηθεί η νομιμότητα στις παραχωρημένες από το Δημόσιο παραλίες και να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Κάθε παραβίαση της νομιμότητας θα μας βρει απέναντι» διαμηνύει ο υπουργός Οικονομικών εν μέσω εξάπλωσης του «Κινήματος της Πετσέτας» και αφότου υπήρξε παρέμβαση της εισαγγελέως.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

"Εντολή για ένταση των ελέγχων στις παραλίες, για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στις συμβάσεις παραχώρησης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες έδωσε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι αυτοί, είτε αυτεπάγγελτα είτε ύστερα από καταγγελίες που υποβάλουν οι πολίτες θα ενταθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου προκειμένου να γίνονται σεβαστοί οι όροι των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τις επιχειρήσεις, να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος και να προστατεύεται η εικόνα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο των ελέγχων που ήδη διεξάγονται και ύστερα από τις καταγγελίες που υπεβλήθησαν για την μικρή και μεγάλη Σάντα της Πάρου, στελέχη της Κτηματικής Υπηρεσίας Σύρου έκαναν αυτοψίες στο διάστημα 21 - 24 Ιουλίου, διαπίστωσαν σημαντικές παραβάσεις και προχωρούν άμεσα στην έκδοση πρωτοκόλλων απομάκρυνσης τριών επιχειρήσεων από αυτές.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Σε κάθε περίπτωση, απόφασή μας είναι να τηρηθεί η νομιμότητα στις παραχωρημένες από το Δημόσιο παραλίες και να τηρηθούν στο ακέραιο οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Κάθε παραβίαση της νομιμότητας θα μας βρει απέναντι. Έδωσα εντολή στη νέα στην Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας κ. Ν. Κόλλια έτσι ώστε, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηματικές υπηρεσίες, οι σχετικοί έλεγχοι να ενταθούν με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες για τους παραβάτες. Ας γνωρίζουν όσοι δεν σέβονται το περιεχόμενο των σχετικών συμβάσεων, ότι δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν»".





KKE: Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε όλες τις παραλίες

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του «χαιρετίζει και στηρίζει τις κινητοποιήσεις κατοίκων και επισκεπτών νησιών και άλλων περιοχών της χώρας, που διεκδικούν το αυτονόητο δικαίωμά τους στην ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις έχουν κυριολεκτικά καταληφθεί από επιχειρηματικά συμφέροντα».

«Η σημερινή άθλια κατάσταση είναι αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης αιγιαλού και παραλιών, δηλαδή της ανάγκης του λαού και της νεολαίας για αναψυχή, ακόμα και για ένα μπάνιο στη θάλασσα. Αυτή την εμπορευματοποίηση έχουν προωθήσει βήμα το βήμα και διαχρονικά, με νόμους και αποφάσεις τους, κυβερνήσεις, Περιφέρειες και Δήμοι, στο όνομα της περιβόητης “ανάπτυξης” και των “επενδύσεων”.

Επομένως, είναι προκλητικά τα κροκοδείλια δάκρυα όλων των παραπάνω, πολύ περισσότερο που, με αφορμή εξοργιστικές περιπτώσεις αυθαιρεσίας, περιορίζουν το πρόβλημα μόνο στη μη τήρηση της νομιμότητας, όταν αυτή ακριβώς η “νομιμότητα” που έχουν διαμορφώσει, είναι που “στρώνει το έδαφος” και για τις αυθαιρεσίες» επισημαίνει η ανακοίνωση του κόμματος και τονίζει καταλήγοντας:

«Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του λαού σε όλες τις παραλίες, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Να επιβληθούν άμεσα οι κυρώσεις (πρόστιμα, αφαιρέσεις αδειών, διαδικασία απόσυρσης ομπρελοκαθισμάτων κτλ) στους καταπατητές επιχειρηματίες.

Καθαριότητα και περιποίηση όλων των παραλιών και θαλασσών και παροχή δωρεάν υποδομών, εξοπλισμού – ομπρέλες και σκίαση, ξαπλώστρες, ντους, αποδυτήρια – και υπηρεσιών στις παραλίες με ευθύνη της κυβέρνησης και της Τοπικής Διοίκησης.

Να εγκατασταθούν κατάλληλες υποδομές και μέσα για την πρόσβαση των ΑμεΑ».

