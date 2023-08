Οικονομία

Γεωργιάδης: Αυξάνεται το πρόστιμο της υποδηλωμένης εργασίας (εικόνες)

Παρουσία της ηγεσίας του Υπ. Εργασίας έγινε έλεγχος της Επιθεώρησης Εργασίας, σε κατάστημα, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Βασίλης Σπανάκης, συνοδευόμενοι από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργο Τζιλιβάκη, επισκέφθηκαν σήμερα, Τετάρτη 2 Αυγούστου, κατάστημα εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο διενεργούσε έλεγχο κλιμάκιο των Επιθεωρητών Εργασίας.

Ο υπουργός και ο υφυπουργός παρακολούθησαν τη διαδικασία ελέγχου και ενημερώθηκαν για τη χρήση των online ψηφιακών συσκευών, τύπου tablet, η οποία διευκολύνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των επιθεωρητών, καθώς εξασφαλίζει τον ταχύ και αποτελεσματικό επιτόπιο έλεγχο των στοιχείων της επιχείρησης και των εργαζομένων, με άμεση καταχώρηση του ψηφιακού δελτίου ελέγχου.

Μετά την επίσκεψη, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Μία από τις πρώτες μας αποφάσεις ως νέα πολιτική εργασία του υπουργείου Εργασίας ήταν να ενθαρρύνουμε την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας και να την ενισχύσουμε προμηθεύοντας σε όλους τους ελεγκτές ηλεκτρονικά ψηφιακά εργαλεία, τα επονομαζόμενα tablet. Ο στόχος αυτής της ενέργειας είναι οι έλεγχοι να γίνονται γρηγορότερα άρα, να μπορούμε να κάνουμε περισσότερους ελέγχους εφόσον ο κάθε έλεγχος θα γίνεται σε λιγότερο χρόνο. Επίσης, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να ενισχυθεί η διαφάνεια καθώς όλα γίνονται αυτόματα. Η Επιθεώρηση Εργασίας λαμβάνει αυτόματα το φύλλο ελέγχου και άρα, κανείς δεν μπορεί μετά να πάει να αλλάξει οτιδήποτε. Και βεβαίως, να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι ότι όλα τα στοιχεία στην "Εργάνη" και σε όλα τα πληροφοριακά μας συστήματα έχουν ελεγκτές σε πρώτο χρόνο.

Άρα, κερδίζουμε σε ταχύτητα, κερδίζουμε σε διαφάνεια, κερδίζουμε σε αξιοπιστία. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Αυτό το καλοκαίρι, πιστεύω, έχουμε κάνει την παρουσία μας αισθητή και στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές που ήταν ένα μόνιμο αίτημα και θέλω να τους ευχαριστήσω γιατί ήταν και δική μου ενθάρρυνση να γίνει αυτό με μεγαλύτερη ένταση. Τους μήνες που έρχονται, με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε, θα δώσουμε πολύ μεγάλη μάχη όχι μόνο για την ανασφάλιστη αλλά και για την υποδηλωμένη εργασία που είναι ο νέος μεγάλος πονοκέφαλος στις εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνουν αυτό που τους αναλογεί. Στο νομοσχέδιο που καταθέτουμε αυξάνουμε το πρόστιμο της υποδηλωμένης εργασίας στο ύψος της αδήλωτης εργασίας, δηλαδή στα 10.500 ευρώ».

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Σπανάκης δήλωσε: «Το στοίχημα της πολιτικής ηγεσίας είναι να έχουμε σύγχρονους και γρήγορους ελέγχους, και να γίνονται με διαφάνεια. Από εκεί και πέρα, η Ανεξάρτητη Αρχή της Επιθεώρησης Εργασίας και το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει εκπονήσει κάνει ελέγχους που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Τα αποτελέσματα, στο τέλος του χρόνου, θα δείξουν ότι το 2023 είχαμε πιο πολλούς ελέγχους, πιο εύστοχους και στη σωστή κατεύθυνση».

O Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας Γιώργος Τζιλιβάκης δήλωσε: «Παρακολουθήσαμε έναν έλεγχο με τα καινούρια ψηφιακά εργαλεία της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας φέτος θα ξεπεράσει κατά πολύ τον στόχο που έχει βάλει στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Αλλά δεν είναι μονάχα τα νούμερα. Αυτό που προσπαθούμε είναι οι έλεγχοι να είναι στοχευμένοι και ποιοτικοί προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι καλύτερα».

