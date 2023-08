Life

Διαζύγιο για Τζάστιν Τριντό και Σοφί Γκρεγκουάρ - Η ανακοίνωση στα social media

Ο πρωθυπουργός του Καναδά και η σύζυγός του ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά σήμερα ότι χωρίζουν, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σοφί ανακοίνωσαν αιφνιδιαστικά σήμερα ότι χωρίζουν, έπειτα από 18 χρόνια γάμου.

Ο Τριντό, 51 ετών και η Σοφί Γκρεγκουάρ-Τριντό, 48 ετών, παντρεύτηκαν στα τέλη Μαΐου 2005 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

«Η Σοφί και εγώ θέλουμε να μοιραστούμε το γεγονός ότι έπειτα από πολλές ουσιαστικές και δύσκολες συζητήσεις, αποφασίσαμε να χωρίσουμε» ανέφερε ο Τριντό στο Instagram. Η σύζυγός του ανήρτησε ένα σχεδόν πανομοιότυπο μήνυμα στον δικό της λογαριασμό στην ίδια πλατφόρμα.

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι οι δυο τους έχουν ήδη υπογράψει μια νομική συμφωνία. «Εργάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι έχουν γίνει όλα τα νομικά και ηθικά βήματα σε ό,τι αφορά την απόφασή τους να χωρίσουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Αφότου ανέλαβε την πρωθυπουργία, στα τέλη του 2015, ο Τριντό εμφανιζόταν πολύ συχνά με τη Σοφί σε κοινωνικές εκδηλώσεις και σε ταξίδια στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια όμως εκείνη περιόρισε τις κοινές εμφανίσεις τους. Πάντως, ταξίδεψαν στο Λονδίνο τον Μάιο για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και εμφανίστηκαν μαζί κατά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στον Καναδά, στα τέλη Μαρτίου.

Ο Τριντό παραχώρησε συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα και θεάθηκε την ίδια νύχτα στο μετρό του Τορόντο, όμως δεν είχε καμία άλλη προγραμματισμένη δημόσια εμφάνιση τις δύο τελευταίες ημέρες.

«Παραμένουν μια δεμένη οικογένεια και η Σοφί και ο πρωθυπουργός επικεντρώνονται στην ανατροφή των παιδιών τους σε ένα ασφαλές, στοργικό περιβάλλον. Η οικογένεια θα κάνει μαζί διακοπές, από την επόμενη εβδομάδα», προστίθεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Τριντό, ζητώντας να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή τους.

