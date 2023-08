Πολιτική

Εμπρηστές: Συνάντηση Φλωρίδη - Κικίλια για αυστηροποίηση των ποινών

Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο υπουργών θα βρεθεί η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και το πλαίσιο των κυρώσεων για τους υπαίτιους πρόκλησης πυργκαγιάς.

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, αναμένεται να έχει σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησής τους θα βρεθούν η αυστηροποίηση των ποινών για τους εμπρηστές καθώς και η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης.

Σημειώνεται ότι ο κ. Κικίλιας έχει προαναγγείλει την αύξηση των προστίμων για τους εμπρηστές ενώ σε συνέντευξη που παραχώρησε προχθες έκανε λόγο για πολλαπλασιασμό ακόμη κι εκατονταπλασιασμό των προστίμων αν χρειαστεί.

Μάλιστα, επεσήμανε ότι από την αρχή του 2023 έχουν γίνει 117 συλλήψεις για εμπρησμό, 107 από αμέλεια και 10 από πρόθεση.

