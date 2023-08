Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Λιβάι Γκαρσία μένει “κιτρινόμαυρος” με αυξημένες αποδοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόση διάρκεια έχει το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε ο Λιβάι Γκαρσία με τους νταμπλούχους.

-

«Ο Λιβάι Γκαρσία δεν πωλείται» είχε πει στα τέλη Μαϊου ο Δημήτρης Μελισσανίδης, απαντώντας στις «σειρήνες» που ηχούσαν από το εξωτερικό για τον σούπερ σταρ της ΑΕΚ.

Δύο μήνες και αρκετές... προσφορές εκατομμυρίων μετά, η ΠΑΕ ΑΕΚ φροντίζει να αποδείξει έμπρακτα ότι ο 26χρονος επιθετικός είναι «αποκλειστικά» δικός της, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2028!

Ήταν αναμενόμενο να προκύψει αυτή η αναπροσαρμογή, με ιδιαίτερα αυξημένες αποδοχές για τον παίκτη.

Ο Λιβάι Γκαρσία είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων με την ΑΕΚ να φέρεται να έχει απορρίψει πρόταση κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Λανς. Η προηγούμενη συμφωνία έληγε το 2025, όμως τώρα ο άσος από το Τρίνινταντ και Τομπάγκο «δένεται» για την επόμενη πενταετία με τους νταμπλούχους Ελλάδας!

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Λιβάι Γκαρσία μέχρι το τέλος της σεζόν 2027-28. Ο Λιβάι ήρθε στην ΑΕΚ από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ το καλοκαίρι του 2020 και στα τρία χρόνια που ακολούθησαν, αγωνίστηκε σε 111 επίσημους αγώνες και σημείωσε 32 γκολ. Είναι ένας από τους βασικούς συντελεστές της μεγάλης πορείας της σεζόν 2022-23 με την κατάκτηση του Νταμπλ».

Αμέσως μετά την υπογραφή του νέου του συμβολαίου, ο 26χρονος επιθετικός από τον Τρινιντάντ-Τομπάγκο δήλωσε στο επίσημο site της Ένωσης: «Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα η υπογραφή του νέου μου συμβολαίου με την ΑΕΚ. Ζήσαμε καταπληκτικές στιγμές τη σεζόν που πέρασε με την κατάκτηση του νταμπλ. Εχουμε πολύ σπουδαίους αγώνες μπροστά μας και πρέπει να συνεχίσουμε τις επιτυχίες και να ζήσουμε ξανά μεγάλες στιγμές. Μόνο ΑΕΚ!».

Ειδήσεις σήμερα:

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο

Κρήτη: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Εμπρηστές: Συνάντηση Φλωρίδη - Κικίλια για αυστηροποίηση των ποινών