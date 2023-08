Οικονομία

Τουρισμός - Ιούλιος: εκτίναξη της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για την επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, συγκριτικά με το 2022, αλλά και με το 2019, χρονιά - ορόσημο για τον τουρισμό.

-

Απογειώθηκε η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 3,29 εκατ., αυξημένη κατά 16,1% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2022, αλλά και αυξημένη κατά 10,5% σε σχέση με το προπανδημικό έτος 2019. Τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 12,7% και 17,7% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με το 2019, τόσο οι επιβάτες εσωτερικού όσο και οι διεθνείς επιβάτες παρουσίασαν άνοδο κατά 12,4% και 9,7% αντίστοιχα.

Συνολικά, κατά τους επτά πρώτους μήνες του έτους, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,37 εκατ., αυξημένη κατά 30,1% σε σύγκριση με το 2022, αλλά και κατά 7,9% σε σύγκριση με το 2019. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση, ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2022 κατά 23,3% και 33,5% αντίστοιχα, ενώ παρουσίασαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 10,4% και 6,9% αντίστοιχα.

Πτήσεις

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του 2023 ανήλθε σε 133.700, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 14,1% σε σχέση με το 2022 και 4,7% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 8,4% και 18,9% σε σχέση με το 2022, ενώ σημείωσαν άνοδο και σε σύγκριση με το 2019, κατά 8,7% και 1,8% αντίστοιχα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)