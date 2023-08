Πολιτική

Arraiolos - Κλιματική κρίση στην Μεσόγειο: Πρόεδροι 6 Κρατών απευθύνουν κοινή έκκληση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μτά από πρωτοβουλία της Κατερίνας Σακελλαροπούλου, οι πρόεδροι των έξι κρατών υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

-

Μετά από πρωτοβουλία της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, οι πρόεδροι της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κροατίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας, κρατών-μελών της ομάδας Arraiolos, προχώρησαν σε κοινή έκκληση, στην οποία υπογραμμίζουν την επιτακτική ανάγκη αντιμετώπισης των κινδύνων από την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο.

Ειδικότερα, στην κοινή έκκλησή τους, οι Πρόεδροι αναφέρουν:

«Όπως ήταν αναμενόμενο, η κλιματική κρίση είναι εδώ και έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, ώστε να μιλάμε πλέον για μια “κλιματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Στα τέλη Ιουλίου, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Antonio Guterres χαρακτήρισε την τρέχουσα κρίση ως κατάσταση “παγκόσμιου βρασμού”. Οι επιπτώσεις της είναι ορατές, ιδίως στην περιοχή μας, τη Μεσόγειο, που πλήττεται έντονα και κινδυνεύει άμεσα όχι μόνο από λειψυδρία και έλλειψη ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και από πλημμύρες, εκτεταμένους καύσωνες, δασικές πυρκαγιές και ερημοποίηση. Ακραία φυσικά φαινόμενα καταστρέφουν το οικοσύστημα και απειλούν την καθημερινότητά μας, τον τρόπο ζωής μας.

Δεν υπάρχει πλέον χρόνος για καθυστερήσεις, ούτε για συμβιβασμούς για πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους. Υφίσταται επιτακτική ανάγκη για δράση και ανάληψη αποτελεσματικών πρωτοβουλιών επειγόντως. Όλες οι χώρες της Μεσογείου πρέπει να αναλάβουν συντονισμένη δράση και να αντιδράσουν, να προχωρήσουν σε μια συλλογική προσπάθεια ανάσχεσης και αντιστροφής των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης.

Είναι χρέος όλων μας να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να υιοθετήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές σε αυτό το εγχείρημα. Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και να εμπνεύσουμε σε όλους την περιβαλλοντική ηθική της ευθύνης. Όχι μόνο για το παρόν, αλλά και για το μέλλον των παιδιών μας και των γενεών που έρχονται.

Οι Αρχηγοί Κρατών των κάτωθι χωρών της Μεσογείου και μελών της Ομάδας Arraiolos δεσμευόμαστε ότι θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία κοινής δράσης και απευθύνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε άλλα μεσογειακά κράτη και στη διεθνή κοινότητα να διατηρήσουν αυτό το ζήτημα ψηλά στην πολιτική τους ατζέντα».

Κατερίνα Σακελλαροπούλου – Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Sergio Mattarella – Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας

Zoran Milanovic - Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κροατίας

George Vella – Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας

Marcelo Rebelo de Sousa – Πρόεδρος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας

Natasa Pirc Musar – Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)