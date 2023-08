Πολιτική

Εκλογές - Δήμος Αθηναίων: ο Χάρης Δούκας ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος είναι ο Χάρης Δούκας, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα ειναι υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του φθινοπώρου.

-

Ο Χάρης Δούκας, Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Αθήνα με τον συνδυασμό "Αθήνα Τώρα" και την υποστήριξη 70 προσωπικοτήτων από τους χώρους της πολιτικής, των επιστημών, των τεχνών και της οικολογίας.

Ανακοινώνοντας την υποψηφιόττηα του, ο Χάρης Δούκας είπε τα εξής:

"Φίλες και φίλοι, συμπολίτισσες και συμπολίτες,

Απευθύνομαι σε εσάς, για να σας παρουσιάσω ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την ουσιαστική επανεκκίνηση της Αθήνας.

Με το κείμενο αυτό θα ήθελα να διατυπώσω κάποιες σκέψεις, ώστε με τη δική σας συμμετοχή, να αναπτύξουμε ένα κοινό πλαίσιο δράσης σε όλους τους κρίσιμους τομείς, που να συμπεριλαμβάνει όλα τα διαμερίσματα της πόλης μας.

Η Αθήνα είναι κοιτίδα του Πολιτισμού και της Δημοκρατίας. Εξακολουθεί και σήμερα να ακτινοβολεί ως ορόσημο των αξιών της Κοινωνίας των Πολιτών.

Θέλουμε, στην ταραχώδη εποχή που διανύουμε, η πόλη να ανακαλύψει ξανά την ταυτότητά της, συνομιλώντας με το παρελθόν της, ζώντας το παρόν και σχεδιάζοντας το μέλλον.

Σε καιρούς αναζήτησης του ανθρώπινου μέλλοντος, που η ίδια η ανθρώπινη ζωή τίθεται σε κίνδυνο, λόγω της περιβαλλοντικής και κλιματικής υποβάθμισης, χρειάζεται μια διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης της Αθήνας, που να συνδέει τον χώρο, τον χρόνο και τη δαπάνη ενέργειας. Στο όραμά μας, η Αθήνα δεν είναι απλώς η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι η πόλη που μπορεί να αποτελέσει ένα πρότυπο βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας, όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ευημερία.

Έχει παρέλθει ο χρόνος των επιφανειακών, αποσπασματικών και μη λειτουργικών παρεμβάσεων που επιβαρύνουν αντί να αναβαθμίζουν την πόλη. Η προσπάθεια που απαιτείται είναι μεγάλη και οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως αυτή τη φορά, θα έχει αποτέλεσμα. Ο χρόνος τελειώνει. Όλες οι ενδείξεις μαρτυρούν τη μετάβαση σε μια νέα, πολυσύνθετη εποχή προκλήσεων.

Αδιαμφισβήτητα, η Αθήνα είναι μία πόλη που αποπνέει ζωή και χρώμα όμως – κατά γενική ομολογία – της λείπει το πράσινο. Επιδιώκουμε, λοιπόν, να δημιουργήσουμε μία πόλη με πολύ περισσότερο πράσινο, παντού. Χρειάζεται να γεμίσει με χιλιάδες νέα δέντρα, τόσο σε δημοτικές και ιδιωτικές εκτάσεις, όσο και σε ανενεργούς κοινούς χώρους, αντί για ακριβά, ανεπαρκή υποκατάστατα.

Επιπλέον, η βιώσιμη αρχιτεκτονική, οι πράσινες διαδρομές σε γειτονιές, η αξιοποίηση κλειστών χώρων (όπως σχολεία τα απογεύματα και τους καλοκαιρινούς μήνες), η σωστή πεζοδρόμηση, η χρήση ανοιχτών χρωμάτων στις επιφάνειες, η αξιοποίηση του υγρού στοιχείου, είναι στοχευμένες παρεμβάσεις που μπορούν να καταστήσουν την πόλη μας περισσότερο ανθεκτική στην κλιματική κρίση που θα εντείνεται, με καθαρότερο αέρα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών για ένα καθαρό, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον είναι για εμάς μη διαπραγματεύσιμη. Όπως είναι και η ανάγκη δράσης σήμερα, για να μπορεί να υπάρχει αύριο για τις επόμενες γενιές.

Από την Αθήνα λείπει ακόμα η πράσινη ενέργεια. Καθαρή, ανανεώσιμη και φθηνή ενέργεια, παραγόμενη μέσα από ενεργειακές κοινότητες που θα ιδρύσει ο Δήμος, πρωτίστως για να καταπολεμήσει την ενεργειακή φτώχεια χιλιάδων ευάλωτων νοικοκυριών της Αθήνας. Καθώς επίσης και για να καλύψει τις ανάγκες του και για να μειώσει το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους εντός της δικαιοδοσίας του. Η πράσινη ενέργεια, η εξοικονόμησή της και η αυτονομία βρίσκονται στην καρδιά των δράσεων μας για μια καλύτερη Αθήνα.

Ο Δήμος Αθηναίων διαθέτει υπηρεσίες που συμβιώνουν με τους ανθρώπους της πόλης, με μεγάλες δυνατότητες άμεσης παρέμβασης σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής. Για αυτό, στόχος μας είναι να κάνουμε τον Δήμο ελκυστικό για τους νέους ανθρώπους, ώστε να δημιουργήσουν οικογένειες.

Ταυτόχρονα, στοχεύουμε να γίνει ένας Δήμος έξυπνος, διορατικός, ψηφιακός και ανθεκτικός, χαρακτηριστικά που θα διαπερνούν κάθε δημοτική δραστηριότητα για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή των Αθηναίων.

Η ελκυστική και έξυπνη Αθήνα πρέπει να συναντά και να λύνει τα προβλήματα των κατοίκων στην καθαριότητα και την ανακύκλωση, με όρους κυκλικής οικονομίας, στον παιδικό σταθμό και το σχολείο, στην δημοτική αστυνομία, στη βιώσιμη κινητικότητα, στις δομές υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, στη συμπερίληψη των ΑμΕΑ και στις πολιτικές ανάπτυξης της ενεργής γήρανσης.

Η ψηφιακή Αθήνα θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός της και θα προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης νεοφυών εγχειρημάτων έρευνας και καινοτομίας.

Η διορατική Αθήνα θα έχει ένα συγκροτημένο πρόγραμμα διαχείρισης του κτιριακού δυναμικού του Δήμου και της πόλης, με στόχο τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής στέγης για νέες οικογένειες και τη στήριξη προγραμμάτων παροχής στέγης σε άστεγους και άνεργους.

Η ανθεκτική Αθήνα, σεβόμενη την φέρουσα ικανότητά της, θα ρυθμίζει με βιώσιμο τρόπο τις τουριστικές ροές σε όλα της τα διαμερίσματα.

Η συμπεριληπτική Αθήνα θα εξασφαλίσει συνθήκες έμπρακτου σεβασμού της διαφορετικότητας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της κοινωνικής ισότητας για όλες και όλους, ενώ παράλληλα θα προσφέρει ασπίδα προστασίας στα ευάλωτα άτομα, αναπτύσσοντας πολιτικές που τους εξασφαλίζουν μια καθημερινότητα με αξιοπρέπεια.

Η προσβάσιμη Αθήνα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες είναι η Αθήνα όπου τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι δε γεμίζουν με τραπεζοκαθίσματα και παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν με άνεση γονείς με καροτσάκια, άτομα με αναπηρία και όλοι οι περιπατητές της πόλης.

Ο πλούτος της Αθήνας είναι οι άνθρωποι και ο πολιτισμός της. Αντλώντας από το πλούσιο παρελθόν, επιδιώκουμε μια Πόλη – Δίκτυο πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, αθλητικών δραστηριοτήτων, κέντρων δράσεων και υποστήριξης σε μια δια βίου σχέση με τους πολίτες.

Η Αθήνα ζει και αναπνέει στις γειτονιές. Θέλουμε τις γειτονιές κύτταρα δημιουργικότητας, κέντρα λήψης αποφάσεων σε μια πραγματικά συμμετοχική, συλλογική πόλη χωρίς αποκλεισμούς. Η Αθήνα του σχεδιασμού και της δράσης θα αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία για να δομήσει ανθρωποκεντρικές γειτονιές, με συμμετοχικούς χώρους για να μπορούν οι ίδιοι οι πολίτες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της καθημερινή τους ζωής στην πόλη. Η τεχνολογία, δηλαδή, θα είναι το μέσο για τη συμπερίληψη, την κοινωνική συνοχή, την ηθική αλληλεγγύη και την πολιτισμική πρωτοπορία. Θα δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της να μοιραστούν την «ταυτότητά» τους, τις ιστορίες, τις εμπειρίες, τις σκέψεις, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, για ένα νέο συλλογικό, βιώσιμο και συνεκτικό όραμα για την πόλη μας.

Η Αθήνα είναι μια πόλη οικουμενική. Και για να είναι ανοιχτή και φιλόξενη σε όλους, πρέπει πρώτα από όλα να στηρίζει τους ίδιους τους κατοίκους της και να στηρίζεται σε αυτούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι κάτοικοι αισθάνονται ασφαλείς. Για αυτό, βασικό μας μέλημα είναι να δουλέψουμε μέσα στον δήμο και να συνεργαστούμε με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε το αίσθημα ασφάλειας να επανέλθει σε όλα τα διαμερίσματα και τις γειτονιές της Αθήνας. Η πόλη που γεννήθηκε η Δημοκρατία δεν μπορεί να γίνεται λιγότερο δημοκρατική επειδή είναι λιγότερο ασφαλής. Οι ελευθερίες και η ασφάλεια των πολιτών μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν.

Για να τα πετύχουμε αυτά χρειαζόμαστε δίπλα μας κάθε Αθηναία και κάθε Αθηναίο, για να δυναμώσει η φωνή της πόλης και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις τωρινές δυσκολίες.

Στόχος μας είναι να συνδιαμορφώσουμε ένα διαφορετικό παράδειγμα ανάπτυξης, στο οποίο η κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα συμβαδίζουν με τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τις τέχνες και τον πολιτισμό, με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

Τώρα είναι η ώρα για συμμετοχή και δράση.

Τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε την πόλη που επιθυμούμε.

Σας καλώ, μαζί να το τολμήσουμε".

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ο Χάρης Δούκας είναι Καθηγητής Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 12/05/1980. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο ΕΜΠ, με θέμα τα συστήματα αποφάσεων για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ασχολείται με την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η ενέργεια και το περιβάλλον αποτελούν βασικά πεδία της δραστηριότητάς του, υποστηρίζοντας την χάραξη βιώσιμων ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών, με όρους συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης, ώστε η σχεδιαζόμενη παρέμβαση να γίνεται «κτήμα» όλων των πολιτών.

Τα μοντέλα πολιτικής που έχει αναπτύξει, έχουν τύχει σημαντικής αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα, έχουν δημοσιευτεί σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος εφαρμογών βιώσιμων πολιτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται στο 2% των περισσότερο διαδραστικών επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο, με βάση τις αξιολογήσεις του Harvard.

Έχει συνεργαστεί με πολλούς δήμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναπτύσσοντας σχέδια δράσης και παρεμβάσεις για την ενέργεια και το κλίμα, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου. Τα συστήματα που αναπτύσσει υποστηρίζουν την χάραξη πολιτικών κινητοποίησης της κοινωνίας και την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων, που στηρίζουν συμμετοχικά σχήματα και μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό πλούτο που να μας αφορά όλους.

Για τη δράση και το έργο του έχει βραβευτεί από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου για τον Δήμο Αθηναίων. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να χτίσουμε την πράσινη Αθήνα του μέλλοντος μαζί. Έλα με την "Αθήνα Τώρα" σε αυτό το ταξίδι! #ΑθήναΤώρα pic.twitter.com/soG3eWlzME — Haris Doukas (@h_doukas) August 3, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)