Καισαριανή: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω Μετρό

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα περιοριστούν και ποιες υποχρεωτικές στροφές θα επιβληθούν για να διευκολυνθεί το εργοτάξιο

Στένεμα του πλάτους χρήσης κεντρικών οδών, ολικός αποκλεισμός άλλων, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υποχρεωτικές στροφές, χαμηλότερα όρια ταχύτητας και απαγόρευση προσπέρασης είναι οι βασικές νέες 24ωρες τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο μέλλον οι κάτοικοι Καισαριανής, ξεκινώντας από αύριο Παρασκευή και μέχρι και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023. Αιτία, η έναρξη του σταδίου εκτέλεσης του έργου κατασκευής σταθμού Μετρό στην περιοχή τους, στο πλαίσιο της επέκτασης του Αττικού Μετρό με τη Γραμμή 4.

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποίησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε τρεις διαφορετικές χρονικές φάσεις, διαφορετικές σε καθεμία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΑΔΑ:

“Φάση 1

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,25 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 40,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρου Υμηττού.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 50,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Μισούντος, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως έως την συμβολή της με την οδό Μισούντος με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Ολικός αποκλεισμός του οδοστρώματος της οδού Κοιμήσεως της Θεοτόκου με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

- Υποχρεωτική πορεία με στροφή δεξιά των οχημάτων που κινούνται επί της οδού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον κόμβο Κοιμήσεως Θεοτόκου- Μισούντος.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Φάση 2

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Βυζαντίου και έως 30,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Τζων Κέννεντυ με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Υμηττού.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 40,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Μισούντος.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 3,75 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 20,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λεωφόρο Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Μισούντος, ελάχιστου πλάτους 7,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

Φάση 3

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως ελάχιστου πλάτους 3,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Βυζαντίου και έως 25,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Τζων Κέννεντυ με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Υμηττού.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λεωφόρο Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου, ελάχιστου πλάτους 5,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 70,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την Λεωφόρο Υμηττού, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της Λεωφόρου Υμηττού, ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως έως την συμβολή της με την Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου.

- Ολικός αποκλεισμός του οδοστρώματος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου με εξαίρεση τα οχήματα εργοταξίου και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Τζων Κέννεντυ ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου μετά την συμβολή της με την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Δαμάρεως, ελάχιστου πλάτους 6,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από την συμβολή της με την οδό Φορμίωνος έως την συμβολή της με την οδό Ηρώων Σκοπευτηρίου, με κατάληψη της δεξιάς πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Ηρώων Σκοπευτηρίου, ελάχιστου πλάτους 3,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 45,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με την οδό Δαμάρεως, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται επί της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως και στο τμήμα αυτής 200,00 μ. περίπου πριν την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης.

- Καθορισμός του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής.

- Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην περιοχή των έργων στο τμήμα που καθορίζεται από την έναρξη της εργοταξιακής κατάληψης και έως το πέρας αυτής”.

