Μεξικό: Λεωφορείο έκανε “βουτιά θανάτου” σε χαράδρα

Δεκάδες επιβάτες έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα που σημειώθηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους και 21 τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο στο Μεξικό, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν λίγο νωρίτερα ότι έως και 24 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα από αυτοκινητόδρομο, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

