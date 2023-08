Αθλητικά

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ – ΠΑΟΚ: Παλικαρίσια νίκη και πρόκριση για τον “Δικέφαλο”

Αν και αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Την πρόκρισή του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League εξασφάλισε απόψε, στα Ιεροσόλυμα, απέναντι στην Μπεϊτάρ, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος», με αγωνιστικό ανάστημα, καθώς έπαιζε με 10 παίκτες από το 41ο λεπτό, λόγω αποβολής του Ντόουγκλας Αουγκούστο, κέρδισε με 1-4 τους Ισραηλινούς, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τον 2ο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης και σκέφτεται, πλέον, την Χάιντουκ, επόμενη αντίπαλό του στον θεσμό (10 και 17 Αυγούστου τα ματς, στο Σπλιτ και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα).

Με το αυτογκόλ του Εντι Γκότλιβ στο 12ο λεπτό, άνοιξε το σκορ για τον ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» σκόραρε στο 45ο+1 με τον Μπράντον Τόμας και στο 45ο+7 ο Φρέντ Φράιντεϊ μείωσε για την Μπεϊτάρ. Με αυτογκόλ του Τραζιέ Τομάς και του Γιάννη Κωστασταντέλια, στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, διαμορφώθηκε το τελικό 1-4.

Στο 42ο λεπτό οι Ισραηλινοί έχασαν πέναλτι με τον Γιάρντεν Σούα. Ο τελευταίος σκόραρε και στο 66ο λεπτό, αλλά το γκολ του ακυρώθηκε ως οφάιντ.

Σκηνικό όμοιο με το πρώτο ματς, στην Τούμπα, το παιχνίδι στα πρώτα δέκα λεπτά, με την Μπεϊτάρ να είναι κλεισμένη στην άμυνα και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να διασπάσει την πολυπρόσωπη διάταξη μπροστά από τα καρέ της.

Το έργο του «Δικεφάλου» απλοποιήθηκε στο 12ο λεπτό, με το… δώρο που του έδωσε η αντίπαλός του. Ο Γκότλιβ, ειδικότερα, γύρισε λανθασμένα την μπάλα στον Σίλβα, με συνέπεια να τη στείλει στα δίχτυα και να γίνει το 0-1.

Στο 30ό λεπτό, ο ΠΑΟΚ απείλησε με τον Ζίφκοβιτς, ο Σίλβα μπλόκαρε, ενώ τρία λεπτά αργότερα, μετά από κεφαλιά του Φράιντεϊ, η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ για τους Ισραηλινούς. Στο 36ο και στο 38ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν εκ νέου σε θέση βολής με τους Νάρεϊ και Αουγκούστο, αντίστοιχα, με τον Σίλβα και στις δύο περιπτώσεις να λειτουργεί σωτήρια για την Μπεϊτάρ.

Στο 41ο λεπτό, λάθος του Σβαμπ, οδήγησε σε καταλογισμό πέναλτι για την Μπεϊτάρ , με τον Αουγκούστο να ανατρέπει τον Σούα και να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ισραηλινός επιθετικός μέσος δεν μπόρεσε να νικήσει από τα 11 βήματα τον Κοτάρσκι, καθώς ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έπεσε σωστά και απέκρουσε την μπάλα.

Το αριθμητικό μειονέκτημα δεν πτόησε τον «Δικέφαλο», ο οποίος στο 45’+, διπλασίασε τα τέρματά του, με τον Τόμας, τον οποίο βρήκε όμορφα, με πάσα από τα αριστερά, ο Ζίβκοβιτς.

Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο, ο Φράιντεϊ, με κεφαλιά, μείωσε σε 1-2 για τους γηπεδούχους.

Ενεργητικότερη στα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου η Μπεϊτάρ, τα σουτ των Νικολαέσκου και Μίχα, στο 49ο και 51ο λεπτό αντίστοιχα, κατέληξαν άουτ. Στο 66ο λεπτό σκόραρε ο Σούα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφ σάιντ. Στο 71ο λεπτό ο Φράιντεϊ έκανε το πλασέ, μπλόκαρε την μπάλα ο Κοτάρσκι.

Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 77ο λεπτό, με μακρινό σουτ του Τσιγγάρα σε κενή εστία (η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι). Δύο λεπτά αργότερα, σουτ του Σαμάτα, έδιωξε σε κόρνερ ο Σίλβα.

Στις καθυστερήσεις του ματς, ο Κωστανταντέλιας άφησε με εμφατικό τρόπο το στίγμα του στον αγωνιστικό χώρο. Στο 90ο+2 ο μέσος του ΠΑΟΚ βγήκε μόνος του απέναντι στον Σίλβα, η μπάλα χτύπησε στον Τομάς και κατέληξε στα δίχτυα (1-3), σφραγίζοντας την πρόκριση των «ασπρόμαυρων». Ο Κωνσταντέλιας έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα, στο 90ο+6, πλασάροντας όμορφα τον Σίλβα και διαμόρφωσε το τελικό 1-4.

Διαιτητής: Μπενουά Μιλό (Γαλλία)

Κίτρινες: Σούα /Μιχαηλίδης

Κόκκινες: -/ Αουγκούστο

ΜΠΕΪΤΑΡ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (Γιόσι Αμπουκασίς): Σίλβα, Μπίτον, Ντγκάνι, Κρίαφ, Γκότλιβ (45’+ Μίχα), Μορόζοφ, Ασκενάζι (56’ λ.τρ. Τομάς), Αζάρια (90’Αζάρια), Γιόνα (46’ Νικουλάεσκου), Φράιντεϊ, Σούα.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης (46’ Κουλιεράκης), Εκόνγκ, Μπάμπα, Σβαμπ, Αουγκούστο, Ζίβκοβιτς (76’ Κωνσταντέλιας), Νάρεϊ, Τάισον (44’ Τσιγγάρας), Τόμας (61’ Σαμάτα).

