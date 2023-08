Κόσμος

Νεκρός ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους

Το ΙΚ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κουράσι. Ποιος θα τον αντικαταστήσει.

Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανακοίνωσε σήμερα, μέσω ηχογραφημένου μηνύματος που αναρτήθηκε στο Telegram, τον θάνατο του ηγέτη της, του Άμπου Αλ Χουσέιν αλ Χουσεϊνί αλ Κουράσι, ο οποίος σκοτώθηκε σε συγκρούσεις με την αντίπαλη τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ στη βορειοδυτική Συρία.

Το ΙΚ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κουράσι, ανακοινώνοντας ότι θα τον αντικαταστήσει στην ηγεσία ο Άμπου Χαφς αλ Χασίμι αλ Κουράσι.

Τον περασμένο Απρίλιο, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως ο ηγέτης του ΙΚ σκοτώθηκε σε επιχείρηση των τουρκικών υπηρεσιών πληροφοριών στη Συρία.

Στο ηχητικό μήνυμα του ΙΚ δεν αναφέρεται πότε ή πού ακριβώς σκοτώθηκε ο Άμπου Αλ Χουσέιν αλ Χουσεϊνί αλ Κουράσι παρά μόνο ότι έχασε τη ζωή του «σε μάχη (…) σε μια κοινότητα της επαρχίας Ιντλίμπ» με την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, το πρώην παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, που προσπαθούσε να τον αιχμαλωτίσει.

Στις 30 Νοεμβρίου 2022 το ΙΚ είχε ανακοινώσει τον θάνατο του προηγούμενου ηγέτη του, χωρίς να διευκρινίσει τις περιστάσεις. Εννέα μήνες νωρίτερα, ο προκάτοχός του σκοτώθηκε στη βορειοδυτική Συρία, σε μια επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Ο ιδρυτής και πρώτος ηγέτης του ΙΚ, ο Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι, σκοτώθηκε τον Οκτώβριο του 2019.

Το Ισλαμικό Κράτος εκδιώχθηκε το 2019 από τα τελευταία εδάφη που είχε υπό τον έλεγχό του στη Συρία, όμως συνέχισε να εξαπολύει σποραδικές επιθέσεις. Από τα τέλη του 2022 έχει πολλαπλασιάσει τις φονικές επιθέσεις του στη χώρα αυτή, ιδίως στη συριακή έρημο όπου δρουν πυρήνες της οργάνωσης.

