Κως: Έχτισαν το σπίτι τους με... αρχαία (εικόνες)

Βρέθηκαν αρχαία... εντοιχισμένα σε σπίτι. Δύο συλλήψεις. Τι άλλο εντόπισαν οι Αρχές στο σπίτι των δραστών.

Ενα απίστευτο περιστατικό έφερε στο «φως» η αστυνομία Νοτίου Αιγαίου στην Κω όταν σε σύλληψη πατέρα και γιου για ναρκωτικά εντόπισαν αρχαιότητες χτισμένες στους τοίχους του σπιτιού τους

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, κατοχή ναρκωτικών και αρχαιοτήτων.

Σε έρευνα στην κατοικία των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 42 τμήματα αρχαίων αντικειμένων, από τα οποία 10 εντοπίσθηκαν εντοιχισμένα ως δομικό υλικό της κατοικίας, και 163 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη.

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν.3028/02 και θα παραδοθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων για περαιτέρω για περαιτέρω αξιολόγηση – χρονολόγηση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

