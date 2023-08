Κοινωνία

Λιμενικό - Κύμη: Καταδίωξη διακινητών παράτυπων μεταναστών (βίντεο)

Καρέ - καρέ η θαλάσσια καταδίωξη που κατέληξε σε ακινητοποίηση του σκάφους των διακινητών.

Οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών εξαρθρώθηκε βραδινές ώρες την 03/08/2023, στην ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία περιοχή Κύμης Ευβοίας, το οποίο δραστηριοποιείτο μεταξύ Τουρκίας και νήσου Ευβοίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Διεύθυνσης Ασφαλείας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ.), κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών αυτής, με σκοπό την συστηματική αποδόμηση των οργανωμένων κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή αυτή.

Συμμετοχή στην επιχείρηση είχαν στελέχη Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. και στελέχη από Λιμενικές Αρχές Χαλκίδας – Κύμης - Αλιβερίου, με τρία περιπολικά σκάφη και επτά περιπολικά οχήματα.

Συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου - Κοσκινών Ν.Α. ακτών Ευβοίας, περί ώρα 01:50 εντοπίστηκε ταχύπλοο σκάφος μήκους 10 μέτρων περίπου, με εξωλέμβιους κινητήρες συνολικής ισχύος 800 ίππων, από το οποίο αποβιβάστηκαν 27 παράνομα εισερχόμενα πρόσωπα (ΠΕΠ). Κατά τον απόπλου του σκάφους προς την ανοιχτή θάλασσα με πιθανό προορισμό τις τουρκικές ακτές, ο χειριστής του αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των στελεχών των περιπολικών σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα και εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς με σκοπό τον εμβολισμό των περιπολικών σκαφών και τη διαφυγή του. Ακολούθησε καταδίωξη με αποτέλεσμα το σκάφος να ακινητοποιηθεί. Συνελήφθησαν οι δυο επιβαίνοντες Τούρκοι διακινητές για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 30 & 29 παρ.5 του Ν.4251/2014, των άρθρων 187 & 306 του Ποινικού Κώδικα καθώς και του αρ.83 του Ν.3386/2005.

Παράλληλα, στην παραπλήσια χερσαία περιοχή εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν τέσσερα Ι/Χ οχήματα εκ των οποίων το ένα όχημα τύπου ‘’Van/Mini bus’’. Συνελήφθησαν έξι επιβαίνοντες (4 Αφγανοί & 2 Πακιστανοί) συνεργοί κάποιοι εκ των οποίων μετά από καταδίωξη, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν.4251/2014 καθώς των άρθρων 45 & 187 του Ποινικού Κώδικα. Κατασχέθηκαν:

ένα ταχύπλοο σκάφος,

τέσσερα οχήματα.

Διενεργείται προανάκριση από τη Λιμενική Αρχή Κύμης, ενώ οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Για την εξιχνίαση της υπόθεσης η Δ.Α.Π.ΘΑ.Σ. σε συνεργασία με τις Λιμενικές Αρχές Κύμης και Χαλκίδας, προβαίνει σε συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των μέχρις στιγμής στοιχείων και δεδομένων, διερευνώντας την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων συνεργών ως μελών στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση. Παράλληλα εξετάζεται η συμμετοχή των συλληφθέντων σε λοιπές υποθέσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς επίσης και η τυχόν συνεργασίας τους με άλλα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων, ιδίας ή παρόμοιας εγκληματικής δραστηριότητας.

