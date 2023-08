Οικονομία

ΑΑΔΕ - Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου: Λίστα με όσους χρωστούν πάνω απο 150000 ευρω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην δημοσιόιτητα δόθηκαν απο την ΑΑΔΕ οι λίστες με τα φυσικά πρόσωπα και με τα νομικά πρόσωπα που έχουν τις μεγαλύτερες οφειλές προς το Δημόσιο.

-

Στη δημοσιοποίηση των στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που οφείλουν στο Δημόσιο ή/και στον e-EΦΚΑ ποσά, άνω των 150.000 ευρώ, με καθυστέρηση καταβολής άνω του έτους, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με ανάρτηση στον ιστότοπό της.

Ειδικότερα, οι σχετικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν 10.168 φυσικά πρόσωπα και 16.839 νομικά πρόσωπα.

Σημειωτέον ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγαλοοφειλετών είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η άρση της δημοσιοποίησης ή η διόρθωση της εγγραφής στη δημοσιοποιημένη κατάσταση, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, ή διαπίστωσης της μερικής ή ολικής υπαγωγής της οφειλής στις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, διενεργείται, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη ανά είδος οφειλής από τον:

Προϊστάμενο της ΔΟΥ, Τελωνείου ή Ελεγκτικού Κέντρου που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής προς το Δημόσιο

Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς τον e-ΕΦΚΑ, περιφερειακής υπηρεσίας KΕΑΟ ή από

τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για τον προσδιορισμό της οφειλής Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ.

Επισημαίνεται ότι όλοι ανεξαιρέτως οι αναφερόμενοι στον κατάλογο μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου ενημερώθηκαν με επαναλαμβανόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ΑΑΔΕ ώστε να τακτοποιήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς ΔΟΥ/Τελωνεία και προς τον e-ΕΦΚΑ πριν από τη δημοσιοποίηση.

Για να δείτε την λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την λίστα με τα νομικά πρόσωπα που είναι οι μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, πατήστε ΕΔΩ

Συνολικά για το Δημόσιο, σε 95,76 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές από τα νομικά πρόσωπα της λίστας και σε 34,6 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη από τα φυσικά πρόσωπα στην αντίστοιχη λίστα. Αθροιστικά προς το Δημόσιο οι οφειλέτες στις δύο λίστες χρωστούν 130,36 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα, σε 1,51 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές στον ΕΦΚΑ από τα φυσικά πρόσωπα της λίστας και σε 10,74 δισεκατομμύρια ευρώ από τα νομικά πρόσωπα στην έτερη λίστα, συνολικά δηλαδή από τις δύο λίστες προκύπτει χρέος προς τον ΕΦΚΑ ύψους 12,25 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

Copernicus: Ρεκόρ θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών

Λιμενικό - Κύμη: Καταδίωξη διακινητών παράτυπων μεταναστών (βίντεο)

Φωτιές - Κικίλιας σε πυροσβέστες: Η Πολιτεία θα σας στηρίξει περισσότερο