Ελλάδα - Σλοβενία: Μήτογλου και Λούντζης πρωταγωνίστησαν στην διπλή νίκη (εικόνες)

Νικήτρια και στην δεύτερη φιλική αναμέτρηση βγήκε η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην Σλοβενία, σε μια βραδιά που το ΟΑΚΑ “σείστηκε” για τον Νίκο Γκάλη.

Στη βραδιά που το ελληνικό μπάσκετ τίμησε ενώπιον 14.000 θεατών τον ανεπανάληπτο Νίκο Γκάλη, αποσύροντας τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας με το Νο4 στην οροφή του ΟΑΚΑ, η «γαλανόλευκη» ομάδα έκανε το δικό της «δώρο» στον «γκάνγκστερ», καθώς νίκησε ξανά τη Σλοβενία, αυτή τη φορά με 88-77 κι έκανε το «2Χ2» στα μεταξύ τους φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δύο μέρες μετά το νικηφόρο 98-91 στην «Στόζιτσε Αρένα» της Λιουμπλιάνας, η Εθνική Ελλάδας, έκανε άλλη μία πολύ μεστή εμφάνιση και με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ντίνο Μήτογλου (double-double με 18 πόντους-14 ριμπάουντ), Μιχάλη Λούντζη (17 πόντοι, 3/5 τρίποντα) έφτασε σε μία άνετη νίκη, δείχνοντας ότι βαδίζει σε έναν σταθερό δρόμο, παρά τις «τρανταχτές» απουσίες της.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 51-44, 72-58, 88-77

Η Εθνική Ομάδα ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο δεκάλεπτο σε άμυνα κι επίθεση, υποχρεώνοντας τους Σλοβένους του σπουδαίου Λούκα Ντόντσιτς σε ρόλο... κομπάρσου. Με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει τρομερά πράγματα με 9 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ στα πρώτα 6’30’’ και τους Λούντζη και Γουόκαπ να μοιράζουν ασίστ και να «τρέχουν» την ομάδα στον έναν αιφνιδιασμό πίσω απ’ τον άλλο, η Ελλάδα έφτασε τη διαφορά στο +14 (23-9), ενθουσιάζοντας την εξέδρα.

Οι Σλοβένοι, ωστόσο, άρχισαν να προσαρμόζουν καλύτερη την άμυνά τους και με «όπλο» τα τρίποντα του Κλέμεν Πρέπελιτς κατάφεραν να «χτίσουν» το δικό τους σερί (4-16) και να κλείσουν την πρώτη περίοδο στο -2 (27-25).

Η παρέα του Ντόντσιτς συνέχισε την αντεπίθεσή της στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου και πήρε για πρώτη φορά προβάδισμα (36-39) χάρις στο «ξέσπασμα» και τα σερί καλάθια του άσου των Ντάλας Μάβερικς, όμως η Ελλάδα κατάφερε να ξαναβρεί την ισορροπία της και στα τελευταία τρία λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, «έχτισε» πάλι μία μικρή διαφορά ως το ημίχρονο (51-44), με μπροστάρηδες τους Λούντζη, Θανάση Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννη.

Μία μικροενόχληση που αισθάνθηκε ο Ντόντσιτς, τον κράτησε προληπτικά στον πάγκο των Σλοβένων σ’ όλο το δεύτερο ημίχρονο (είχε 18 πόντους σε 13’37’’), δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να ανοίξει κι άλλο την «ψαλίδα» στην τρίτη περίοδο. Με σερί τρίποντα απ’ τους Λούντζη (2) και Τολιόπουλο, η «γαλανόλευκη» ομάδα έφτασε στο +20 (68-48) και ουσιαστικά «τελείωσε» το παιχνίδι.

Στην τελευταία περίοδο ο Δημήτρης Ιτούδης «άνοιξε» κι άλλο το ροτέισον, έδωσε χώρο και χρόνο σε όλους τους παίκτες, με τους Σλοβένους να βγάζουν μία μικρή αντίδραση, μειώνοντας τη διαφορά στο τελικό 88-77.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Καπράνος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Γουόκαπ 7 (1) - 5 ασ., Ρογκαβόπουλος 10, Λούντζης 17 (3), Λαρεντζάκης 2, Μωραΐτης 2, Δ. Αγραβάνης 6, Π. Καλαϊτζάκης 8, Μποχωρίδης, Παπαγιάννης 9, Παπανικολάου, Τολιόπουλος 5 (1), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μήτογλου 18 (1) - 14 ριμπ., 6 ασ., Χατζηδάκης.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Αλεκσάντερ Σέκουλιτς): Σάμαρ 4, Νίκολιτς 5 (1), Κλ. Πρέπελιτς 12 (3), Μπλάζιτς 5 (1), Κουντς, Χρόβατ 7, Μόργκαν 7, Ντίμετς 6, Ζόραν Ντράγκιτς 2, Τσάντσαρ 4, Μπ. Πρέπελιτς, Γκλας 5, Τσέμπασεκ 2, Ντόντσιτς 18 (3).

